Fluxo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde é alterado

Período da tarde passa a ter atendimento exclusivo para pacientes com suspeita de covid-19

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga alterou o fluxo de atendimento de todas as Unidades Básicas de Saúde, bem como os equipamentos de saúde que realizam atendimentos eletivos no município.

As mudanças começaram a valer ontem. No período da manhã, das 7h às 11h, o atendimento é exclusivamente para públicos prioritários, como gestantes, hipertensos, diabéticos e programa de vacinação, por exemplo. Na parte da tarde, das 13h às 17h, exclusivo para pacientes com suspeita de contaminação por covid-19.

“Trata-se de uma medida para redução do volume de pessoas nas unidades de saúde, que visa evitar a proliferação do contágio do Novo Coronavírus. Todos os atendimentos eletivos nas Unidades de Saúde estão suspensos”, declarou a Secretaria.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato via telefone na Unidade de Saúde onde está cadastrado. A Secretaria de Saúde ressalta que a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) é a porta de entrada para quaisquer casos de urgência e emergência, inclusive para casos suspeitos de covid-19, fora do horário de atendimento dos postos de saúde.