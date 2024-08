Flávia Bastos, diretora da Líber, participa de congresso educacional no Rio de Janeiro

A diretora da Escola Líber, Flávia Bastos, está marcando presença no Congresso Educacional da Amplia, que está sendo realizado no Hotel Atlântico Búzios, no Rio de Janeiro.

A Amplia é um sistema educacional de ensino que fornece o material didático da Líber.

O evento é uma oportunidade valiosa para a troca de experiências e o aprimoramento profissional, com diversas formações e palestras enriquecedoras. A primeira palestra foi com o professor Clóvis de Barros Filho, que falou de “excelência como hábito”.

Nessa quarta-feira (14), segundo dia de congresso , vários temas serão discutidos como: Inteligência Artificial, Ensino Médio e seus novos desafios, Neurociência e Educação entre outros assuntos. “É uma oportunidade de me atualizar sobre as novidades que estão por vir para 2025, garantindo que os alunos e professores da Líber tenham acesso a conteúdos inovadores e de qualidade” destacou a diretora Flávia.