Flamengo dos Lopes conquista pela primeira vez a Copa Distrital de Inhapim

INHAPIM – Terminou no último domingo (24) a 26ª edição da Copa Distrital de Inhapim, o Flamengo dos Lope ficou com o título ao vencer o Eucalipto pelo placar de 3 a 1 em jogo disputado no Estádio Municipal de Inhapim, que recebeu um grande público.

O Eucalipto abriu o marcador, através do meia-atacante Niquinha, em uma bela cobrança de falta. Na etapa complementar o Flamengo virou a partida com gols de Argentino, Vitinho e Wemerson.

FICHA TÉCNICA

O Flamengo levantou a taça de campeão com o futebol de: William, Everton, Jackson, Jardel e William Freitas; Washington, Rominho (Wemerson), Marquinhos (Tutuca) e Argentino (Marcelo); Coronel e Vitinho.

O Eucalipto ficou com o vice, com o futebol de: Takin, Pedrinho, Leley (Marcus Vinicius), Rafael e Thôla; Tigrão, Niquinha, João Pedro e Ney; Thiago Viggiano e Carlim Papa-Léguas (Fabinho).

Trio de árbitros: Eduardo Soares; assistentes: Fernando Martins e Francisco Martins, da AG Eventos Esportivos de Caratinga.

O Flamengo também ficou com o título na categoria de aspirantes, vencendo o Eucalipto por 5 a 0, gols de Lucas Silva (2), Diego, Kaio e um contra de Daniel.

NÚMEROS DA COPA

-A Copa Distrital contou com a presença de 12 equipes, 49 jogos disputados, marcados 177 gols, média de 3,61 gols / partida.

-Os artilheiros da competição foram Carlim Papa-Léguas (Eucalipto) e Lorigol (Ajax do Macadame), ambos com nove gols.

-O goleiro destaque foi William (Flamengo), que levou apenas 12 gols em toda competição e o craque da competição foi Vitinho também do Flamengo dos Lopes.

-A 26ª Copa Distrital de Inhapim iniciou dia 1º de maio, com a participação de 12 equipes, nas categorias principal e aspirantes. A categoria principal com a participação de 25 atletas por equipe somando um total de 300 jogadores, já a categoria de aspirantes com 20 jogadores por equipe totalizando 240 atletas. Ao todo 540 atletas participaram desta tradicional competição. Após 114 jogos, foram realizadas as finais nas duas categorias.

Os organizadores da Copa, Ernane Santos (diretor de Esportes, secretario Jean Siqueira e o supervisor Adilson Lima), agradeceram a todos os funcionários da Secretaria de Esportes que não mediram esforços para o êxito desta competição e também ao prefeito Marcinho que deu toda a estrutura para a realização deste evento.