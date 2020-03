Fisioterapeutas mineiros se unem no combate ao coronavírus

Diante do número crescente de infectados no Estado e da situação de emergência decretada pelo Governo de Minas, Conselho Regional de Fisioterapia já cadastra profissionais para atuarem nas UTIs

DA REDAÇÃO – Mais de 400 mil infectados com o coronavírus no mundo, com 18 mil mortes. Cerca de 2200 casos no Brasil, e 47 óbitos. Somente em Minas, são mais de 130 pessoas com a doença. Preocupados com este cenário e cientes da importância da sua função neste ambiente, fisioterapeutas mineiros se uniram em prol da saúde pública do Estado. Foi com este objetivo que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4 MG) resolveu criar um cadastro de fisioterapeutas especializados e especialistas em Fisioterapia Respiratória e em Terapia Intensiva, profissionais capacitados para atuar no enfrentamento ao coronavírus.

A relação de fisioterapeutas será colocada à disposição do Governo do Estado, que já decretou, inclusive, situação de emergência, podendo atuar em todo o território mineiro. Os profissionais devem possuir especialização lato senso ou título de especialista profissional emitido por sociedade científica homologada pelo Conselho Federal da área, além experiência comprovada em atendimento a paciente crítico sob ventilação mecânica. O cadastro já conta com quase 350 profissionais.

Com aproximadamente 4.100 leitos de UTI no Estado, Minas possui cerca de 830 fisioterapeutas atuando nas unidades, com um déficit superior a 150. Com a pandemia, esta situação se torna ainda mais crítica, por ser este o profissional da saúde mais capacitado para atuar em UTIs. O fisioterapeuta atua, por exemplo, na higienização pulmonar, no combate à perda muscular, na preservação da qualidade de vida do paciente, além de trabalhar para evitar complicações pós operatórias e na reabilitação.

A importância desses profissionais é tamanha que o Ministério da Educação publicou, em parceria com o Ministério da Saúde, no último dia 13, portaria autorizando a possibilidade de estudantes do curso (que estiverem cursando o último ano curricular) realizarem, em caráter excepcional, estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo MS, enquanto durar a emergência decorrente da COVID19.

O presidente do CREFITO-4 MG, Anderson Luís Coelho, falou sobre a atuação dos fisioterapeutas mineiros nos hospitais do Estado em decorrência do coronavírus. “Somos linha de frente no combate à COVID-19 no Estado. Fisioterapeutas estão em contato direto com os infectados, atuando nas UTIs, trabalhando pela sobrevivência e reabilitação. Além de realizar o pré-cadastro de profissionais aptos a atuar no enfrentamento à pandemia, temos trabalhado para que fisioterapeutas tenham acesso aos Equipamentos de Proteção Individual, os EPIs, que têm faltado em muitos hospitais do Estado. Já solicitei ao TCU autorização para que CREFITO-4 MG adquira, por meio de recursos econômicos próprios, os EPIs para os nossos profissionais que atuam em instituições de saúde públicas em atendimento a pacientes em diagnóstico, suspeita ou infecção pela COVID-19”.