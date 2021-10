Fisiculturista caratinguense é campeão no Espírito Santo

CARATINGA- Em janeiro de 2020, o caratinguense Alan Lopes de Souza foi tema de uma reportagem especial do DIÁRIO. Ele contou sua história e da verdadeira transformação em seu corpo, após decidir focar na musculação, alimentação e perder peso. Em apenas um ano, saiu dos 94 para 77 quilos e tornou-se um atleta de fisiculturismo.

De lá para cá, Alan seguiu investindo no esporte e agora tornou-se campeão na categoria Classic Games, do Mr. Capixaba, competição realizada no dia 9 de outubro, no Centro de Convenções de Vitória, da Federação Capixaba de Bodybuilding e Fitness. O campeonato foi aberto a participantes federados em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Além do feito em sua categoria, Alan competiu em categorias acima para adquirir mais experiência e também se mostrou satisfeito com os resultados. “Consegui obter bons resultados, alcançando três terceiros lugares. Fico muito feliz em poder representar o município de Caratinga no fisiculturismo. Agradeço o apoio de todos que estiveram ao meu lado nesse momento, em especial ao Programa Bolsa Atleta”.