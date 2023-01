Fisiculturista Auto Rosa fala de suas metas para 2023

Atleta ainda fez balanço positivo do ano que passou

CARATINGA – Atleta caratinguense de fisiculturismo se prepara para mais um ano de competições. Auto Rosa, de 37 anos, formado em Educação Física atuante na área de personal trainer e preparador de atletas, também fez um balanço do ano que passou.

No ano de 2022 o atleta participou de três competições representando a cidade de Caratinga e trazendo várias conquistas. Auto Rosa começou sua jornada no Campeonato Estadual Capixaba, realizado no dia 02/07/2022 se sagrando campeão em 1 categoria e vice-campeão em 2 nas quais disputa. Campeão na categoria Games Classic, vice-campeão nas categorias Fisiculturismo Clássico e Clássic Physique. Conquistando assim, três vagas para disputa do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, no qual foi realizado no dia 29/07/2022.

Em disputa nas categorias Games Classic, Fisiculturismo Clássico e Clássic Phyfique conquistou as posições de 7º, 8º e 9º lugar respectivamente. Em setembro, o atleta participou do VMR Capixaba, um campeonato regional que teve a participação de atletas dos estados de Minas Gerais e Bahia, além dos atletas do Espírito Santo. Nesse campeonato o atleta foi campeão nas categorias Games Classic e Fisiculturismo Clássico e ainda campeão Overall no Fisiculturismo Clássico. Fechando sendo vice-campeão na Clássic Physique.

Para 2023 o atleta segue em preparação para o Campeonato Estadual que será realizado no dia 17/06/23 em busca, mais uma vez, por vaga o Campeonato Brasileiro 2023.