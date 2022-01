Fiscalização em barragem no distrito de São Cândido

CARATINGA– Nesta quarta-feira (12), atendendo à denúncias de um possível rompimento de barragem de água em São Cândido, zona rural de Caratinga, a Polícia Militar de Meio Ambiente, juntamente com a Defesa Civil do Município, estiveram realizando as vistorias necessárias.

O barramento de água trata-se do local onde há a captação de água da Copasa, que abastece o distrito. O proprietário do terreno acionou as autoridades ambientais para que fosse realizada uma vistoria no local, considerando o grande acumulado de água e um pequeno deslize de terra nas imediações da barragem.

A Polícia Militar de Meio Ambiente informa que está acompanhando o caso e a Defesa Civil acompanhará alguma obra emergencial no sentido de prevenir alguma situação envolvendo o talude da barragem.

Segundo a engenheira, não há risco de rompimento, mas há necessidade de obras preventivas.

Nota da prefeitura

Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga disse que “nesta quarta-feira, dia 12, equipes da Defesa Civil de Caratinga e da Polícia Militar Ambiental estiveram no Distrito de São Cândido avaliando uma barraginha que fica em uma propriedade particular. Não foi identificado risco iminente de rompimento da mesma. Ainda assim, foi feita a abertura da vazão da água da barraginha”.