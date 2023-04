Fique ligado, o Campeonato Brasileiro começa na metade de abril

O mês também vai ser marcado por grandes disputas de competições internacionais.

As disputas do futebol chegaram ao mês de abril com a promessa de grandes emoções no cenário nacional e internacional. Nos gramados brasileiros, no dia 15 de abril, a bola vai começar a rolar para os primeiros jogos do Brasileirão 2023. Fique ligado para mais informações no texto abaixo.

Depois de grandes jogos, inclusive das disputas de uma Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está prestes a retornar. A competição que reúne os melhores times da atualidade no futebol nacional começa a partir do dia 15 de abril com alguns dos jogos da sua primeira rodada. Confira os embates dessa rodada abaixo:

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

RB Bragantino x Bahia

Atlético x Vasco da Gama

Grêmio x Santos

Athletico-PR x Goiás

Fortaleza x Internacional

América x Fluminense

No último ano, o clube que comemorou a conquista do título foi o Palmeiras, que somou um total de 81 pontos. Vasco da Gama, Grêmio, Cruzeiro e Bahia foram as equipes que conquistaram a classificação para esta edição da competição nas disputas do ano passado do Campeonato Brasileiro Série B.

Copa do Brasil

Outra competição nacional de destaque que vai chamar a atenção neste mês é a Copa do Brasil. O torneio promove os primeiros jogos da sua terceira fase no dia 11 de abril. Confira os confrontos sorteados abaixo:

Botafogo x Santos

Nova Iguaçu x América

Coritiba x Sport

Náutico x Cruzeiro

Atlético x Brasil de Pelotas

Volta Redonda x Bahia

Ypiranga x Botafogo

ABC x Grêmio

Flamengo x Maringá

Ituano x São Paulo

Paysandu x Fluminense

Remo x Corinthians

Internacional x CSA

Fortaleza x Águia de Marabá

CRB x Athletico

Palmeiras x Tombense

Internacional

Além das grandes partidas em solo nacional, o mês de abril vai ser marcado pelas disputas da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Já na Europa, a partir do dia 11 de abril, a Liga dos Campeões inicia a sua fase de quartas de final. No dia 13 de abril, a Liga Europa e a Liga Conferência dão o pontapé inicial em suas respectivas fases de quartas de final.

