Munícipio de Caratinga está representado por Wilson Ferreira de Moura. Ele compete na modalidade olímpica pistola de ar

DA REDAÇÃO – Acontece nesse fim de semana (18 a 21 de outubro), na cidade de Para de Minas, a final do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo. Após oito disputadas etapas que ocorreram durante o ano, o atleta caratinguense Wilson Ferreira de Moura irá representar o município na competição, na modalidade olímpica pistola de ar.

O Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo é organizado pela Federação Mineira de Tiro Esportivo e reúne mais de 130 atletas, em mais de dez modalidades, de mais de 30 cidades, incluindo atletas de alto nível, que fazem parte da Seleção Brasileira de Tiro Esportivo. Wilson é o 2º no ranking e, apesar de apertada a disputa, possui grandes chances de alcançar pódio na competição.

Além de atleta, também é o coordenador do Projeto TEAR – Tiro Esportivo Adaptado, desenvolvido pelo Clube de Tiro Guardiões do Caparaó, em Manhuaçu, projeto este que tem alavancado inúmeros atletas na região. Wilson recebe o apoio do Bolsa Atleta de Caratinga e vem treinando duro para representar bem o município.

Uma novidade trazida para seus treinos foi a implementação da tecnologia no ganho potencial de seus resultados. O equipamento eletrônico, importado da Alemanha, possibilita ao atleta identificar seus erros e aprimorar sua pontaria.

Após a final do Campeonato Mineiro, o atleta irá se preparar para a Final do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, que ocorrerá no Centro Olímpico do Rio de Janeiro, em novembro.