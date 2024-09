Final de semana com muito atletismo em Caratinga

CARATINGA- A competição de atletismo já virou tradição nos Jogos Estudantis de Caratinga. Neste ano, mais de 850 crianças e adolescentes participaram nos dias 14 e 15 (sábado e domingo) de competições de corrida, arremessos e saltos na pista de atletismo do UNEC – Campus II.

E o entusiasmo dos pequenos atletas era nítido. Todos em busca de suas melhores marcas e tempos, não pouparam esforços para garantir a tão desejada medalha. Em destaque, a participação da Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira, do distrito de Santa Luzia e da Escola Estadual Venceslau José da Silva, de Santa Efigênia, escola da atleta Bianca Medina, atual campeã do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais que mais uma vez superou as expectativas: duas medalhas de ouro nas provas de 100 e 200 metros e ambas com quebra de recordes.

Bianca Medina é fruto do incentivo que a competição de atletismo proporciona, participando do evento desde os 9 anos de idade. Foi um talento descoberto e incentivado através da competição. Bianca embarca para o Recife em Pernambuco no próximo dia 20, onde disputará os JEB’s – Jogos Brasileiros Escolares, representando sua Escola, o município de Caratinga e o Estado de Minas Gerais.

A competição contou o sistema eletrônico Photofinish, o mesmo utilizado nas principais provas de atletismo, inclusive nas Olimpíadas, o que garante uma maior qualidade técnica ao evento, além de garantir maior eficiência e pontualidade na competição.

Os Jogos Estudantis encerram no próximo dia 29 de setembro, mas até lá, ainda haverá as competições Dama, Peteca, Tênis de Mesa e Xadrez, além das disputadas de basquete, futsal, handebol, queimada e voleibol. A programação está disponivel no instagram no perfil @jogosestudantiscaratinga