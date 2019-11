Final azul no Regional

Santa Bárbara e São Judas decidem o título

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O domingo (10) foi de dois grandes jogos pela semifinal do Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Dois jogos decidiram os finalistas do certame 2019. São Judas e Santa Bárbara levaram a melhor e farão a decisão.

Em Bom Jesus do Galho, o novato São Judas venceu o América de Santa Efigênia por 1 a 0 e forçou a decisão por pênaltis já que havia perdido o jogo de ida por 2 a 1. Nas cobranças da marca fatal, o time azul e branco do bairro Limoeiro foi mais competente e venceu. Logo em sua primeira participação na competição o São Judas chega à final. O adversário será o tradicional Santa Bárbara que bateu o Esplanada por 1 a 0 e se classificou para mais final em busca do tricampeonato.

SANTA BÁRBARA 1 A 0 ESPLANADA

A cidade de Santa Bárbara do Leste se vestiu de azul para o esperado confronto entre o Tubarão e o Esplanada na briga por uma vaga na grande decisão do Regional 2019. O estádio Francisco Maia recebeu um enorme público na manhã quente de domingo. Apesar do sol muito forte, a torcida alviverde também chegou em caravana para apoiar seu time. Com em empate em zero a zero no primeiro jogo em Inhapim, ninguém entrou em campo com vantagem de poder empatar. Quando a bola rolou, o Esplanada a exemplo do primeiro encontro, se mostrou mais organizado e criou as primeiras chances de gol. Os donos da casa demonstravam um certo nervosismo e chegavam apenas nas bolas paradas. O jogo se desenrolava com forte marcação e muitas jogadas ríspidas. Muito picado e com um número alto de faltas, a todo momento se via empurra/empurra e muitas reclamações. Numa jogada mais pesada no ataque azul, Kanu sofreu falta duro do lateral Lukinha, o camisa dez Gil foi tirar satisfações com o jogador esplanadense, o técnico Gusmão entrou em campo e foi pra cima do meia do Tubarão. Os dois se agrediram e teve um princípio de confusão e muito bate-boca. Cerca de dez minutos depois, o jogo recomeçou com Gil sendo expulso do lado do time azul e o técnico do Verdão também recebendo cartão vermelho. Assim que a bola voltou a rolar, 52 minutos do tempo corrido, o camisa 7 do Tubarão Jefinho subiu mais que a defesa alviverde e cabeceou sem defesa para o goleiro Tiago. Festa do lado azul nas arquibancadas do estádio Francisco Maia.

O segundo tempo recomeçou com os times procurando jogar mais futebol. O Esplanada com um jogador a mais buscou a pressão para empatar, o Santa Bárbara apostava nos contra ataques para ampliar. Mesmo criando mais que o adversário, o Verdão não conseguia finalizar com precisão, por outro lado, o Tubarão em inferioridade numérica, tentava segurar o resultado e fazer o tempo passar. Apesar do acréscimo de sete minutos, o gol esplanadense não saiu. Final, Santa Bárbara 1×0 Esplanada. Festa azul, tristeza verde.

Santa Bárbara: Gustavo, Juninho (Renan), Lucão, Raí, Cássio, Micael, Gleidson (Xerife), Kanu (Andrezinho), Gil, Hitinho, Jefinho. Técnico: Dudu

Esplanada: Tiago, Márcio Gabriel (Rato), Lucas Sérgio, Renato, Lukinha (Arnold), Testa (Heron), Dil, Rogerinho (Cleuber Jr,), Jefinho (Rafael), Faioli, Kaká (Thiago Viggiano). Técnico: Gusmão.

Arbitragem: Antoniel Moreira foi o árbitro central, auxiliado por Sílvio Corrêa e Adenilson Sabino. Vindo de Governador Valadares, o trio teve muito trabalho para conter os ânimos. O primeiro tempo foi muito faltoso e com todo mundo querendo apitar. Com serenidade e sem sentir a pressão, o árbitro acompanhou os lances em cima. Disciplinarmente, mesmo com as equipes demonstrando não estarem dispostas a colaborar, controlou o jogo e aplicou corretamente os cartões.

Rogério Silva