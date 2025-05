Finais do Campeonato de Bairros 2025 agitam Manhuaçu com show de gols e casa cheia

MANHUAÇU — O Estádio Municipal Juscelino Kubitschek foi palco de uma grande festa do futebol amador no último sábado (10), com as finais das séries A e B do Campeonato de Bairros 2025. Com arquibancadas lotadas e clima de confraternização, o público acompanhou duas partidas movimentadas e repletas de gols.

Na decisão da Série B, o Vilão F.C., da Vila Formosa, conquistou o título ao vencer o Boca Juniors por 3 a 2, em jogo equilibrado e emocionante até os minutos finais. A equipe também brilhou nas premiações individuais, com Victor da Silva Moreira eleito o melhor goleiro e Junino Moraes como artilheiro da competição.

A sequência da programação trouxe espetáculo dentro e fora de campo na final da Série A. Um show de luzes e fogos abriu o confronto entre Petrina e Santa Luzia, que reeditaram a final do ano passado. Desta vez, o Petrina levou a melhor e sagrou-se campeão com vitória por 3 a 1, revertendo o resultado da última temporada. Caleb Pereira Cassiano, do Petrina, ficou com o título de melhor goleiro, enquanto Juscelino Galdino, o Todinho, do Santa Luzia, garantiu a artilharia.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Victor Rocha, o torneio foi um sucesso. “Agradeço à minha equipe, que conduziu este campeonato com seriedade e muito trabalho, às equipes pelos grandes jogos e ao público, que compareceu em peso ao Estádio JK. Foi uma competição produtiva, que elevou o nível do nosso futebol e proporcionou momentos inesquecíveis à cidade”, destacou.

O Campeonato de Bairros 2025 reforça o calendário esportivo de Manhuaçu como um dos eventos mais aguardados pelos amantes do futebol local.