Finais das copas de Bairros e Distrital estão definidas

CARATINGA- Neste domingo (23), quatro partidas movimentaram o futebol caratinguense no Estádio Doutor Maninho no Clube Caratinga válidas pelas semifinais da Copa de Bairros e Copa Distrital.

Pela manhã, valendo pela semifinal da Copa de Bairros enfrentaram-se as equipes do Atlético do Salatiel e Santiago Futebol Clube em uma partida bastante movimentada. A equipe do Santiago abriu vantagem de 2 a 0 já no início do segundo tempo, porém, a equipe do Atlético Salatiel foi aguerrida e buscou o empate em 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis. O Atlético Salatiel do técnico “Macaia” acabou vencendo a disputa por 4 a 3 e classificando a final.

Na segunda partida da manhã, válida pela semifinal da Copa Distrital foi a vez do confronto entre América de Santa Efigênia e União Santo Antônio de Santo Antônio do Manhuaçu. O América de Santa Efigênia confirmou o favoritismo e venceu pelo placar de 2 a 0.

Na segunda partida semifinal válida pela Copa de Bairros, enfrentaram-se as equipes do Opção Futebol Clube e Isocred Futebol Clube. A equipe do Isocred venceu por 3 a 0 classificando-se para a final da Copa de Bairros. O destaque da partida ficou por conta do lateral direito Mikael Júlio Valente, de 21 anos, do Isocred, um dos destaques da competição.

Fechando as partidas de domingo, o último jogo semifinal válido pela Copa Distrital foi entre Patrocínio Esporte Clube e Força Jovem de Santa Luzia. A equipe do distrito de Santa Luzia fez uma grande partida e venceu por 4 a 0 classificando-se para a final da Copa Distrital contra o América de Santa Efigênia.

As finais da Copa de Bairros e Copa de Distrital acontecem neste próximo domingo (30) no Estádio Doutor Maninho com entrada franca. Pela Copa de Bairros, a final será entre Atlético Salatiel x Isocred Futebol Clube, já a final da Copa Distrital será entre América Santa Efigênia x Força Jovem de Santa Luzia.

Em 2023, a Copa de Bairros e Copa Distrital contaram com 14 equipes da sede e distritos num total de 352 atletas participantes. Todas as competições foram totalmente gratuitas, não havendo pagamento de taxas por nenhuma equipe e atleta.