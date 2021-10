Finados: Protocolos sanitários devem ser observados durante visitação ao cemitério

CARATINGA– Na próxima terça-feira, dia 2 de novembro (Dia de Finados), muitos caratinguenses irão prestar suas homenagens no Cemitério São João Batista. Neste momento, é importante que todos os protocolos sanitários previstos durante a Pandemia sejam mantidos, como orienta a Prefeitura.

José Antônio, servidor do Departamento de Promoção da Saúde, analisa os esforços enfrentados no combate à pandemia do Novo Coronavírus. “O resultado de todas essas ações, esse esforço, é que estamos vivenciando um momento de redução dos casos, nossa população na sua grande maioria já vacinada e os esforços e o trabalho continuam intensos. Continuamos todos os dias, atentos e trabalhando para a saúde de todos”.

Ele orienta que no Dia de Finados, as medidas de enfrentamento à doença também devem ser aplicadas. “Muitos caratinguenses estarão prestando suas homenagens a seus entes queridos. É momento muito importante na vida de muitos, de lembranças, singelo na vida de cada um. Mas, é importante que seja também um momento seguro para todos. Utilize máscara, faça higienização das mãos e pratique o distanciamento social, para que seja também um momento de segurança para todos”.

O secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, José Carlos de Souza, explica os serviços que estão sendo realizados pelo executivo, para que o local esteja pronto pra visitação. “A prefeitura está organizando o cemitério, realizando limpeza, administrando o espaço, criando condições de receber a população de Caratinga, que irá prestar a sua homenagem aos seus entes queridos que aqui estão sepultados”.

José Carlos frisa a necessidade de colaboração do público, com ações que promovam o cuidado. “Orientamos a população para que todos cumpram as medidas sanitárias, os cuidados com a higiene pessoa, utilização de álcool em gel, visando evitar o contágio, a proliferação dessa pandemia que vem nos assolando. Colabore com a Administração Pública, para que essa homenagem ocorra sem aglomeração, sem constituir numa possibilidade de aumento da pandemia”.