FIM DO ISOLAMENTO DAS PRAÇAS

Segundo prefeitura, reabertura está prevista na onda amarela

CARATINGA- A prefeitura removeu o isolamento das praças de Caratinga. Conforme o executivo, a reabertura de praças está prevista para os municípios que se encontram na “Onda Amarela” prevista no Plano Minas Consciente.

De acordo com decreto publicado no dia 28 de abril de 2020, que estava em vigor em Caratinga até a última semana, estavam proibidas as aglomerações ou a permanência de pessoas em espaços públicos, tais como: praças, jardins, campos esportivos, pistas de esportes, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, parquinhos e similares por tempo indeterminado, por isso houve o isolamento das praças Cesário Alvim e Dom Pedro II.

Na onda amarela, as cidades podem permitir o funcionamento do comércio não essencial, considerado de médio risco, respeitando protocolos sanitários. Em resposta à reportagem, a prefeitura ainda disse que, apesar da reabertura das praças, intensificará a fiscalização para que os usuários sigam as orientações de distanciamento.