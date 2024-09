Fim de uma era: Tupperware pede falência após anos de problemas financeiros

As ações da Tupperware despencaram 74,5% este ano e foram negociadas pela última vez a apenas 51 centavos

“Nos últimos anos, a posição financeira da empresa foi severamente impactada pelo desafiador ambiente macroeconômico”, disse Laurie Ann Goldman, presidente e CEO da Tupperware Brands Corporation, em um comunicado na terça-feira (17) à noite.

O Capítulo 11 da falência permite que as empresas resolvam seus problemas financeiros por meio de reestruturação. “Este processo tem o objetivo de nos fornecer flexibilidade essencial à medida que buscamos alternativas estratégicas para dar suporte à nossa transformação em uma empresa digital-first, liderada por tecnologia”, acrescentou Goldman.

A Tupperware historicamente vendeu aos consumidores apenas por meio das chamadas vendas diretas, mais comumente em “festas Tupperware”, semelhantes ao modelo de negócios da empresa de cosméticos Avon, e só começou a vender na Target em 2022. A marca de 78 anos capacitou mulheres a entrar no negócio de vendas.

“A festa acabou para a Tupperware”, disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados na plataforma de investimentos do Reino Unido Hargreaves Lansdown, em uma nota. “Ainda há uma chance de encontrar um comprador para o negócio, mas, com o plástico visto como longe de ser fantástico entre consumidores ecologicamente conscientes, revitalizar a marca será uma luta árdua.”

Embora a marca já tenha sido um nome conhecido, ela se tornou menos popular entre os consumidores mais jovens, em contraste com alguns de seus concorrentes.

A Tupperware soou o alarme em abril de 2023 quando divulgou em um processo regulatório que poderia sair do mercado. A empresa sediada na Flórida disse na época que, se não encontrasse mais dinheiro, não seria mais capaz de financiar suas operações.

A Tupperware encontrou essa tábua de salvação quatro meses depois, quando chegou a um acordo com seus credores para reduzir suas obrigações de pagamento de juros em US$ 150 milhões. Ela também garantiu US$ 21 milhões em novo financiamento, uma extensão no prazo para pagar cerca de US$ 348 milhões em dívidas e uma redução no valor da dívida que devia em cerca de US$ 55 milhões.

Mas as finanças da empresa ainda pioraram após o acordo.

A Tupperware fechou sua única fábrica nos EUA, na Carolina do Sul, este ano, resultando em 148 demissões, de acordo com um documento da Lei de Notificação de Reajuste e Retreinamento de Trabalhadores .

A empresa disse na terça-feira que buscaria a aprovação do tribunal de falências para continuar operando durante os procedimentos do Capítulo 11.

Muitas empresas pedem proteção contra falência para encerrar algumas operações, se livrar de dívidas e cortar custos. O Capítulo 11 da falência é uma rota comum.

As ações da Tupperware despencaram 74,5% este ano e foram negociadas pela última vez a apenas US$ 0,51.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.

Fonte: CNN Brasil