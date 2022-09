Fim de semana movimentado para o esporte em Caratinga

Disputa de Atletismo nos Jogos Estudantis e semifinal da Copa Distrital

CARATINGA- O fim de semana será movimentado para o esporte de Caratinga. Neste sábado (10), acontece a disputa de Atletismo pelos Jogos Estudantis de Caratinga. Já no domingo (11), a semifinal da Copa Distrital.

ATLETISMO

A competição acontecerá na pista da faculdade de Educação Física do Centro Universitário de Caratinga (Unec)- Unidade II, Bairro das Graças. Pela manhã, competem as categorias mini, pré-mirim e mirim. Já as categorias infantil, infanto e juvenil participarão no período da tarde.

Os atletas irão competir nas provas de 75, 100, 150 e 200 metros, além do salto em distância e arremesso de peso, masculino e feminino.