Fim de semana de bons resultados no atletismo e Mountain Bike

DA REDAÇÃO- O fim de semana foi repleto de bons resultados para atletas caratinguenses no atletismo e mountain bike.

No último domingo (8), em Domingos Martins, no Espírito Santo, foi realizada a corrida “Maratona da Pedra Azul”. Foram disputados vários percursos: Maratona, Meia Maratona, 12 km e caminhada de 6 km pelas montanhas do Parque Estadual de Pedra Azul.

A atleta Elizângela Lúcio conquistou o 1º lugar geral nos 12 km e a atleta Jennifer Rayane da equipe Hélio Ferreira, o 3º lugar geral também nos 12km. Já nos 21 km, o atleta Robson Sales obteve o 4º lugar geral e o atleta Renato Rogério, o 5º lugar geral. Também participou do evento, o atleta Rogério Cândido que aguarda os resultados das faixas etárias, que até o fechamento desta edição não haviam sido divulgados pela organização.

Já no Mountain Bike, o atleta Gustavo Vilela Moraes Júnior foi Campeão Geral da Ultra Maratona do Espigão, realizada na mesma data, em Teixeira de Freitas, na Bahia, superando os 70 km de percurso. Gustavo Vilela Moraes Júnior também obteve um grande resultado no Campeonato Brasileiro de XCO, realizado em Mariporã em São Paulo, obtendo a 6ª colocação na categoria Sub-23 em prova realizada no dia 2 de novembro. Todos os atletas são beneficiários do Programa Bolsa Atleta Caratinga 2020.