Filme “Uma República” é lançado na Casa de Cultura

MANHUAÇU – “Uma República”, filme de média- metragem que foi lançado na noite desta quarta-feira (21) no Salão Nobre da Casa de Cultura, Ilza Campos Sad, reuniu convidados, acadêmicos e equipe de produção. Dirigido por Ronaldo Marcial Gomes, a fita cinematográfica produzida por um filho da terra, através da simplória visão de um artista, conta sobre Serafim Tibúrcio da Costa, um coronel político, nascido em Jequeri, que, em 1896 liderou um movimento emancipacionista, que proclamou a República de Manhuaçu, um estado independente que durou apenas 22 dias. Tibúrcio também foi prefeito de Manhuaçu e delegado de polícia. Na época, Serafim Tibúrcio criou uma moeda própria “Boró”, que circulou durante a breve vida da república.

A animação “Uma República” narra o homem ousado, corajoso, que tinha habilidade e facilidade para ganhar notoriedade e simpatia da população. O coronel disputou em 1892 as eleições municipais sendo eleito prefeito. Em 1894, tentou a reeleição e foi derrotado pelo padre Odorico Dolabela, mas sempre demonstrava seu poder.

O diretor Ronaldo Marcial Gomes destaca, que teve muito cuidado para elaborar o trabalho, buscando o contexto do que aconteceu em Manhuaçu naquela época, e colocou Serafim Tibúrcio como personagem principal, considerado um mito. Segundo ele, há tantas histórias sobre Serafim Tibúrcio e, “Uma República” é mais uma belíssima história. Ronaldo Marcial Gomes ressalta que pesquisou várias fontes, para aproximar ao máximo do que se passou à época, já que há muitos contos e mitos que envolvem o coronel Serafim. Ao ser perguntado se algo chamou a atenção durante a produção do filme, o diretor relata que, em determinado momento deparou com a situação de que ele havia roubado “Seis Contos”, e foi possível entender em cálculo matemático, que esse valor é equivalente a R$ 750.000,00. Para aquele tempo e o momento presente é algo absurdo. “Essa foi uma boa descoberta durante a pesquisa. O tema é muito importante, pois envolve o coronelismo, título de crédito e outras formas que tudo era tratado àquela época, bem como era o Brasil naquele tempo. Na animação mostra o único lampeão, que foi instalado aqui em Manhuaçu. Agora já está na forma outro projeto, que vai contar a história da estrada de ferro em Manhuaçu”, revela Ronaldo Marcial Gomes. O filme dirigido por Ronaldo Marcial conta com participação de Glenda Miranda (roteirista) e Moacir Silva (Tiquim) responsável pela trilha sonora.

As pessoas que acompanharam o lançamento do médio-metragem “Uma República” ficaram maravilhados, com o que se passou em Manhuaçu, que já foi um país em Minas Gerais. Para o secretário municipal de Cultura, Willen Rike Camargo Soares, investir na cultura e em pessoas, que querem enriquecer a cultura local é prazeroso. “Vimos aqui um trabalho belíssimo. A história de Manhuaçu não pode ficar perdida no espaço. Sempre estaremos prontos para dar todo o apoio necessário a projetos dessa natureza”, pontua Willen Rike.

Eduardo Satil/Rádio Caparaó