Filho pega carro de cliente na oficina do pai sem avisar e capota

Na noite dessa quinta-feira(27) um um homem capotou um veículo Corolla na BR-474, na serra de Piedade de Caratinga. O motorista não era o proprietário do carro e nem tinha autorização para pegar, pois é de um cliente da oficina de seu pai.

Segundo Cabo Adair, o proprietário da oficina disse que seu filho, recém-libertado da prisão estava o auxiliando em alguns trabalhos por estar desempregado.

Enquanto os policiais conversavam com o proprietário, receberam a informação do acidente, e encontraram o autor, que havia capotado o veículo diversas vezes. A PM providenciou o socorro ao homem, que apresentava uma fratura em um dos braços. Ele confirmou ter pego o carro sem autorização, o que resultou em sua prisão por crime de apropriação indébita.

O autor possui um histórico criminal extenso, incluindo crimes contra o patrimônio, furto, receptação e tráfico de drogas. Já havia cumprido pena em um presídio e estava em prisão domiciliar antes do ocorrido.