Filho pede ajuda para mãe enferma

Dona Maria das Dores sofreu AVC e agora está acamada. Ela necessita de cuidados especiais, principalmente em relação à alimentação

ENTRE FOLHAS – Maria das Dores Pedrosa Souza, 58 anos, levava uma vida normal até o dia 21 de fevereiro deste ano, quando nessa data sofreu acidente vascular cerebral (AVC). Desde então, perdeu os movimentos e vive acamada. O filho Carlos Pedrosa Ambrósio, 32, relata as agruras sofridas pela família. Os parentes mais próximos cuidam de dar carinho, mas as despesas extrapolam o orçamento familiar, que é considerado baixo.

Dona Maria das Dores vive com o seu filho, Carlos, em uma casa simples situada à rua Elpídio Rodrigues Leite, no bairro Deputado Marcelo Siqueira, em Entre Folhas. No momento ele está desempregado. “Estou precisando de ajuda pra minha mãe. Ela está acamada, se alimenta por sonda, fez traqueostomia. Preciso muito de ajuda com fraldas geriátricas e suplemento alimentar Nutrem e Sustagen. Toda alimentação de minha mãe é batida no liquidificador. Ela se alimenta à base de verduras e legumes”, conta o filho.

A respeito do AVC, Carlos relata que sua mãe teve coágulo e apareceram sequelas. Dona Maria das Dores ainda sofre com anemia e apresenta problemas no pulmão. “Ela não fala, como já disse, usa sonda, acamada durante o dia e durante a noite. Sua alimentação é cara para os nossos padrões”, comenta, contando que sua mãe ainda não é aposentada e que a ajuda mensal é de 400 reais.

Os cuidados diários com dona Maria das Dores são feitos por Queiliane, 27, companheira de Carlos. O casal tem uma filha de 6 anos. “A alimentação é dada na cama, assim como o banho. Ela só fica no quarto”, explica.

Sobre as despesas mensais, Carlos disse que o aluguel é na faixa de 250 reais. “A conta de luz chega a 170 reais, a água gira em torno de R$ 56. Está muito difícil pra todos nós”.

Ao final, o filho pede que quem puder ajudar, que faça contato através do telefone (33) 9.9849-4133. “Toda ajuda é bem-vinda nessa hora. Como disse, fraldas e a questão da alimentação são o que pesam nas nossas contas. Espero contar com o apoio de muitas pessoas nesse momento delicado que estamos passando”, finaliza, Carlos, o filho de dona Maria das Dores.