Filho mata mãe a facadas em Governador Valadares

No fim da madrugada desta quinta-feira (1), um homicídio foi registrado no bairro de Lourdes, em Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais. Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio filho.

Conforme os relatos iniciais, o filho teria entrado em surto psicótico e, durante o fato, teria se apossado de uma faca e golpeado a própria mãe. O próprio filho acionou a Polícia Militar após o crime.

As autoridades policiais então foram até o local do crime e seguem com as ações no local e diligências da ocorrência. Mais informações devem ser divulgadas ao longo do dia.