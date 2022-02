Filho ameaça mãe querendo dinheiro para comprar drogas

RAUL SOARES – A Polícia Militar foi acionada por uma mulher de 49 anos, informando que estava sendo ameaçada pelo próprio filho, que estava de posse de um canivete e mandando ela se virar com R$ 50,00 para comprar drogas, e que também estava em sua casa outro indivíduo desconhecido dela.

Os dois suspeitos conseguiram fugir da polícia e momentos depois quando retornaram à residência, a vítima saiu correndo ao avistar o suspeito com uma faca grande. Os suspeitos aproveitaram e furtaram da vítima cerca de R$ 250,00 que estavam em seus pertences.

A equipe policial realizou a abordagem do suspeito que estava com uma faca com lâmina pontiaguda na cintura, e tirou dos bolsos tentando dispensar os invólucros contendo uma pedra de crack e uma bucha de maconha. Foi dado voz de prisão em flagrante ao autor sendo imobilizado, algemado e conduzido juntamente com os materiais apreendidos pelos crimes de tráfico de drogas.

O outro autor evadiu novamente, contudo foi abordado logo depois e também foi preso e conduzido em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

Autores foram levados ao Hospital São Sebastião onde receberam atendimento, e posteriormente conduzidos a delegacia de Polícia de plantão em Caratinga. Os dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas e furto.