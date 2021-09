Polícia Militar lança operação para comemorar 40 anos de inclusão da mulher na corporação

CARATINGA – Nesse ano de 2021, a Polícia Militar de Minas Gerais celebra 40 anos da inclusão da mulher na corporação. Com o objetivo de comemorar, relembrar e valorizar o público interno feminino e demonstrar à população mineira a importância das policiais militares na promoção da paz social, a Polícia Militar lançou nesta quarta-feira (1) em todo o estado, a Operação Filhas de Minas.

Segundo a sargento Josilaine, em Caratinga as mulheres estiveram à frente dos portfólios da PM. “Estou à frente do Tático Móvel, outras militares estão à frente de viaturas do turno de rádio patrulhamento, policiamento a pé e outros”, disse a militar.

A sargento está na Polícia Militar desde o ano de 2010, e falou da satisfação de pertencer à corporação e ainda incentivou mulheres que desejem fazer parte da instituição. “Fico muito feliz em participar desta instituição honrosa, é um sonho realizado. O que mais me atraiu é a disciplina, esse tratamento com as pessoas, o cuidado com a segurança. Mais mulheres estão tendo a vontade de participar da instituição que é muito valorosa, esse ano já foi lançado o concurso para soldado, muitas mulheres estavam presentes nessa prova, cada vez mais elas estão se interessando pela profissão, por esse crescimento que a Polícia Militar proporciona na carreira e mensagem que eu deixo é que quando a mulher quer algo ela consegue, basta focar, estudar e se dedicar, que dará tudo certo”, destacou Josilaine.

O INGRESSO DA MULHER NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Nas atividades cotidianas do policiamento ostensivo, verificavam-se acentuadas dificuldades no trato com menores em conflito com a lei ou abandonados e com mulheres envolvidas em ilícitos penais. Para atender a esse campo de atividade policial, seria possível dotar as polícias militares de Polícia Feminina.

Em Minas Gerais a Companhia de Polícia Feminina foi criada por meio do decreto 21.336, de 29 de maio de 1981, assinado pelo Governador do Estado Francelino Pereira dos Santos.

O comandante-geral da Polícia era o Coronel Jair Cançado Coutinho e o primeiro comandante da Companhia foi o capitão Dalmir José de Sá, tendo como auxiliares os Tenentes Felipe, Campelo e Marinho.

O início do curso ocorreu em 1º de setembro de 1981 e, após seis meses de intensa preparação profissional, quando as alunas do Curso de Formação de Sargentos Femininos estudaram diversas disciplinas, passando ainda, por uma formação policial-militar adequada à condição de mulher, as 112 alunas que lograram êxito nos exames finais foram promovidas à graduação de 3º Sgt PM Fem. A solenidade de formatura foi realizada na Academia de Polícia Militar no dia 2 de abril de 1982.