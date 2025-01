Filha mata o pai e liga para a PM pedindo ajuda

Pai e filha estiveram bebendo, juntos, em casa, durante toda a tarde de terça-feira

Já é noite, o telefone toca na Central da Polícia Militar, em Unaí (MG), no Noroeste do estado. Do outro lado da linha, uma mulher pede socorro, diz que tinha acabado de esfaquear o pai. E passa o endereço, no Bairro Cachoeira. O homem, de 50 anos, foi socorrido, mas morreu. A filha, de 23, está presa.