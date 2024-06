FIEMG e Sinpava promovem 2ª edição do Giro pela Regional em Caratinga

Evento contará com Workshop: “Desenvolvimento e Gestão de Plano de Cargos e Salários” e Palestra referente a “Nova versão do e-Social 1.2 e o FGTS Digital”

CARATINGA – Caratinga receberá nos dias 17 e 18 de junho, na ACIC, a 2ª edição do Giro pela Regional – Sinpava em Movimento, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG Regional Vale do Aço e do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço – Sinpava.

“O objetivo do Giro pela Regional – Sinpava em Movimento é de estar mais próximo dos empresários e da comunidade Caratinguense, apresentando soluções para aumentar a competitividade e a sustentabilidade das indústrias, contribuir para a melhoria da gestão, defendendo seus interesses e fomentar o desenvolvimento das indústrias por meio do associativismo e dos serviços, produtos e soluções que a FIEMG juntamente com o Sinpava tem a oferecer”, afirma o Analista de Relações Empresariais da FIEMG, Luiz Sérgio Martins Júnior.

A programação terá início no dia 17/06, das 13h às 17h30, com o Workshop: Desenvolvimento e Gestão de Plano de Cargos e Salários. O valor do investimento é R$50 para associados aos sindicatos patronais vinculados à FIEMG e R$100 para o público geral. No dia 18/06, às 18h30, será ministrada, gratuitamente, a Palestra: Nova versão do e-Social 1.2 e o FGTS Digital. Interessados poderão se inscrever para ambos os dias pelo Sympla, através deste link.

“Apresentaremos temas importantes para as indústrias, demandas fortes do segmento da alimentação. A gestão de cargos e salários desempenha um papel crucial na estrutura de uma empresa e contribui para o seu sucesso e crescimento sustentável. Já a Nova Versão do e-social e o FGTS Digital, é um tema atual e complexo que requer uma atenção especial, uma vez que todas as empresas e empregadores de pessoa física que contratam trabalhadores, sejam eles empregados, contribuintes individuais, estagiários entre outros, são obrigados a utilizar o e-social”, justifica o Presidente do Sinpava, Antônio Eugênio Fernandes.

O Giro em Caratinga é uma realização da FIEMG Regional Vale do Aço e do Sinpava com apoio da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) e da Martins e Kill Sociedade de Advogados.

Mais informações: 31-98527-5593 I [email protected]