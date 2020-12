FIEMG doa equipamentos médicos para unidades do SAMU

Foram beneficiados cinco consórcios intermunicipais de Saúde da Rede de Urgência de Minas Gerais

Equipamentos novos como respiradores, desfibriladores, acessórios e outros utensílios médicos estão à disposição de várias unidades do SAMU pertencentes a cinco consórcios intermunicipais de Saúde da Rede de Urgência de Minas Gerais, por meio de doação realizada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).

A entrega dos equipamentos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Rede de Urgência Macro Nordeste (CISNORJE), da Rede de Urgência Centro Sul (CISRU), de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG), de Saúde da Região Sudeste (CISDESTE) e da Rede de Saúde de Urgência e Emergência da Macro Leste de Minas Gerais (CONSURGE), foi formalizada dia 16/12, na sede da FIEMG. Outros três consórcios intermunicipais também serão beneficiados com equipamentos doados pela indústria mineira.

“Os equipamentos doados ajudarão os profissionais a trabalharem no dia a dia, especialmente durante a pandemia, já que as unidades têm sido mais demandadas”, reforçou o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe. O líder industrial mineiro fez um agradecimento especial ao deputado Federal Fábio Ramalho, que fez a intermediação entre os consórcios e a FIEMG, contribuindo para que a parceria de sucesso se concretizasse. “O SAMU presta um grande serviço ao nosso estado, salva milhares de vidas e merece todo nosso apoio. Nesse sentido, a indústria mineira, que foi solicitada pelo parlamentar, que fez a articulação, cumpre o seu papel de estar ao lado da população mineira. Agradeço também aos industriais que fizeram as doações, destes equipamentos que serão perenes”, destacou Roscoe.

Arthur Henrique de Medeiros, coordenador de Frota do CIS-URG, detalhou alguns itens doados e reforçou a importância deste apoio. “Estamos recebendo aparelhos de eletrocardiograma, respiradores, monitores de transporte, desfibriladores, que já foram enviados para as unidades de atendimento. Eles são muito importantes na manutenção da vida de pacientes”, contou Medeiros.

No Centro-Oeste mineiro, serão 53 municípios beneficiados. Dárcio Abud Lemos, gerente Administrativo do CIS-URG, destacou que a doação é bem-vinda. “Queremos agradecer a FIEMG por essa doação de instrumentos que vão compor nossas ambulâncias e vão salvar vidas”.

Com uma cobertura estimada em 1,5 milhão de habitantes, Narcélio Alves, secretário Executivo do CONSURGE, contou que a região Leste já não possui mais leitos para atendimento à pacientes com a Covid-19, por isso o transporte de pacientes tem aumentado. “São itens de suma importância para o transporte hospitalar entre regiões. Estamos fazendo transporte para municípios que não estão em nossa macrorregião, como Belo Horizonte. Esta parceria vem trazer um certo conforto para a população, pois teremos um atendimento mais humanizado”, afirmou Alves.

Ormesinda Barbosa, secretária Executiva do CISRU Barbacena, contou que o consórcio atende 51 municípios, com uma população aproximada de 800 mil pessoas. “Precisamos agradecer ao nosso interlocutor, deputado Fábio Ramalho, e ao presidente da FIEMG, que acolheu a nossa solicitação. O SAMU é a linha de frente da Covid-19 e ter novos equipamentos é de extrema importância para garantir atendimento de qualidade aos nossos usuários”.

Representando os chefes dos Executivos municipais, Sinara Campos, prefeita de Santa Cruz de Minas, contou que a parceria entre poder público e iniciativa privada fortalece e humaniza o sistema público de saúde. “É uma parceria única e inovadora com os consórcios do estado de Minas Gerais para atendermos quem está na ponta. Estamos no meio dessa pandemia e essa parceria público-privada em prol da vida, do SUS e do SAMU é essencial. Quero agradecer ao presidente da FIEMG pela sensibilidade da indústria com a sociedade. Nós vamos levar esses equipamentos para continuar atendendo com excelência o nosso povo”, celebrou Campos.