37ª Caminhada da Santa Cruz atrai féis da região no Cruzeiro da Bem Posta e Boa Vista

MANHUAÇU – Para celebrar o dia de Santa Cruz, uma tradição religiosa que é renovada todos os anos, fieis de várias comunidades participaram no sábado (3), da 37ª Caminhada de Santa Cruz, que se tornou tradicional e mobiliza a comunidade católica. Ainda bem cedo, os fiéis concentraram em frente à Tangará (Ponte da Aldeia), de onde seguiram rumo ao alto da Pedra do Cruzeiro. Um grupo foi em sentido à Vila Formosa e subiram pelo Córrego Bem-Posta, enquanto outro grupo subiu sentido ao Córrego Boa Vista. As duas caravanas se encontraram bem próximo ao local, onde foi celebrada a Santa Missa, presidida por padre Antônio Otaviano da Costa Franco e concelebrada por padre Willis de Oliveira Gama, da Paróquia São José e participação do seminarista, Gustavo Pio.

Durante o trajeto da subida, que durou aproximadamente duas horas, os fiéis sentiam o cansaço, mas eram animados pela fé. Alguns, que participaram pela primeira vez tiveram uma experiência incrível de conhecerem um local exuberante, com uma visibilidade panorâmica. Ainda possibilitou que pudessem ter o comprometimento com o meio ambiente, durante a jornada espiritual e ecológica, reforçando a necessidade da conexão entre a devoção e preservação ambiental.

Na trilha que leva ao alto do Cruzeiro, os fiéis rezaram nas estações da Parada de Oração Via Sacra, como um ato de devoção, até a chegada ao ponto mais alto, onde outros fiéis esperavam a chegada de padre Antônio Otaviano, que foi recebido com uma calorosa salva de palmas.

Em sua homilia, padre Otaviano lembrou das primeiras pessoas que o procuraram na década de 80, para uma celebração no Cruzeiro, quando foi pároco em Manhuaçu pela primeira vez. A partir daí o evento tornou-se tradição, como um ato de fé, que o ser humano deve ter e atenção voltada para a Bíblia. “A palavra que brota do nosso íntimo é a palavra de Deus. Sempre nos fez entregar para a obra do Salvador. Se faz necessário estarmos em comunhão com Cristo”, disse.

Ao final da celebração, padre Willis de Oliveira agradeceu a presença de padre Otaviano, pelo zelo com as comunidades, sua preocupação e disposição para a participação na 37ª Caminhada da Santa Cruz.

A aposentada Terezinha de Oliveira Brazil, 95 anos, participou da caminhada pela primeira vez e ficou maravilhada com a energia contagiante, além do contato com a natureza. “Foi uma experiência ótima caminhar, rezar, renovar a fé e sentir a força divina em nossas vidas. Foi algo maravilhoso. Todo esforço vale a pena, sobretudo, nessa comunhão com Deus”, destacou a romeira.

Novidades para o próximo ano no trajeto

A devoção dos participantes da Caminhada da Santa Cruz é algo visível no olhar e, no momento de orar. Por isso, para o próximo ano, o trajeto da Via Sacra será implementado. Padre Antônio Otaviano sugeriu ao pároco, padre Willis que faça os quadros da Via Sacra, com mensagens de meditação, para facilitar aos fiéis. Os quadros serão protegidos com tinta automotiva, para evitar a deterioração. Com isso, todas as estações ficarão bem destacadas, até o local considerado um ponto turístico e de devoção do povo católico.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó