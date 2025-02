FICCO/MG prende dois foragidos da Justiça

Um foi preso em Cariacica/ES e o outro em Reduto

DA REDAÇÃO – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), em operação conjunta com outras forças policiais, prendeu dois foragidos da Justiça na manhã desta terça-feira (11).

Em uma das ações, realizada com apoio da Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Delegacia de Homicídios de Governador Valadares e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), um homem foi localizado e preso na cidade de Cariacica/ES. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por suspeita de envolvimento em diversos homicídios em Governador Valadares, relacionados a disputas entre facções criminosas.

Já na segunda ação, um homem foragido, com mandado de prisão preventiva por ameaça no contexto de violência doméstica, foi capturado na zona rural de Reduto. Ele vinha realizando diversas ameaças de morte contra sua ex-cônjuge. A prisão foi efetuada com apoio das agências de inteligência da 18ª Companhia Independente e do 11º Batalhão da PMMG. Durante o cumprimento do mandado, foi encontrada uma arma de fogo municiada em posse do suspeito.

As operações demonstram o compromisso das forças de segurança pública na repressão ao crime e no cumprimento de decisões judiciais.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas Polícias Militar (PMMG), Penal (PPMG) e Civil (PCMG), atuando de forma descentralizada em todo o estado de Minas Gerais.