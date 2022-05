Festividades marcaram os 30 anos de Ubaporanga

UBAPORANGA – O município de Ubaporanga comemorou 30 anos de emancipação político-administrativa. As comemorações tiveram início no dia 27 de abril com um desfile cívico contando com a presença de milhares de pessoas que acompanharam deslumbrados, visto que há mais de 12 anos não acontecia.

No fim de semana as festividades continuaram com atrações no espaço de eventos, onde foram realizados shows com artistas regionais e nacionais, como a Banda Rasta Chinela e a cantora Naiara Azevedo, ex-BBB, que contou com público recorde na cidade de Ubaporanga. Após levantamento do evento junto à polícia militar e equipe administrativa, o evento foi considerado um sucesso de público, segurança e animação.

Segundo o prefeito Gleydson Delfino, “um evento desta grandeza requer o empenho de todos, e a equipe da prefeitura, com apoio do legislativo da população fizeram desta a maior e melhor festa da região dos últimos anos. Estou muito feliz, quando nos reunimos para programar o aniversário de 30 anos de Ubaporanga, pedi a todos que o fizessem com carinho e dedicação, e o que o público presente em todos os dias do evento pôde perceber, foi este comprometimento. Ubaporanga está voltando para o cenário regional e nacional de grandes eventos, nosso povo merece, e podem ter certeza que muitas coisas boas estão por vir”, disse o prefeito Gleydson.

Assessoria de Comunicação