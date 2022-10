Evento arrecadará fundos para ajudar trabalhadores do camelódromo e de trailer de batatas, atingido por incêndio

CARATINGA- A situação de quatro trabalhadores do Camelódromo de Caratinga e da equipe de um trailer de batata, que tiveram seus locais de trabalho consumidos pelas chamas em Caratinga, sensibilizou a população.

No dia 14 de agosto, Carlos Araújo, Paulo Sérgio, Eduardo da Silva e Walace Oliveira foram surpreendidos na noite de domingo com um incêndio que consumiu quatro boxes de números 25 a 28, do Camelódromo que fica no calçadão da Rua Miguel de Castro, centro. Havia muito material inflamável no local, as chamas se propagaram com facilidade e todas as mercadorias foram perdidas, mas, ninguém se feriu.

10 dias depois, um novo incêndio. Desta vez, no trailer Rei da Batata, que ficava estacionado na Rua Princesa Isabel. Em pouco tempo, só restaram cinzas do trailer, que pegou fogo após um procedimento de troca do botijão de gás.

Dois meses se passaram e os trabalhadores seguem tentando o retorno de suas atividades. Para contribuir, a empresa Saulo Pereira Produções, em parceria com o Esporte Clube Caratinga, realizará no sábado (22), às 21, o Festival Solidário.

O objetivo é arrecadar recursos para a reestruturação dos boxes e o trailer. Toda a renda será doada para os atingidos pelos dois incêndios.

Adriano Viana, presidente da Associação dos Camelôs de Caratinga destaca que o evento representa uma ajuda muito importante. “É uma programação do Saulo Pereira Produções que se prontificou em nos ajudar, todos acompanharam o que aconteceu que foi o incêndio que queimou quatro boxes, tirou o chão deles, estão tendo que começar do zero. E vamos buscar arrecadar fundos para ajudar eles. Graças a Deus, quero agradecer muito aos empresários e população de Caratinga, que chegaram junto, ajudaram, hoje já está 90% dos boxes construídos, só está faltando praticamente eles colocarem mercadoria dentro, que é o que esse show vai trazer de benefício para eles voltarem a trabalhar, levando o alimento para a casa de novo”.

Conforme Adriano, os ingressos ainda estão disponíveis e todos são convidados a ajudara. “Temos que arrecadar para ajudar, porque o prejuízo foi muito grande. A população de Caratinga é muito boa, contamos com o público. Para comprar antecipado até sexta-feira o ingresso está R$ 15, na portaria vai ser R$ 20. No box 1 aqui no calçadão, que é o meu e o box 30”.

Lucas “Rei da Batata”, também destacou a solidariedade e a empatia com a situação enfrentada pelos trabalhadores. “É muito gratificante a ajuda das pessoas, o apoio a nossa causa, o Saulo viu que a gente depende, a nossa única fonte de renda, da minha equipe também, depende disso. E muitas pessoas estão engajadas nesse evento que estamos com bastante expectava, com artistas bacanas que vão nos ajudar e contamos com apoio da população”.

Após o prejuízo contabilizado, ele também segue tentando retornar com a sua fonte de reanda. “Tenho passado nas ruas da cidade, oferecendo aos empresários lojistas, apresentando nossa causa e, graças a Deus, eles têm apoiado bastante, comprado os ingressos. Já está sendo feito um orçamento das máquinas, do trailer, já temos uma meta para atingir”.