Festival de Balé: Solidariedade para Amac

Evento que acontecerá no Bairro Esplanada terá renda de ingressos e captação de doações revertidas para a instituição

CARATINGA- O I Festival de Balé, promovido pela Academia Corpo e Mente, acontecerá neste sábado (14), a partir das 16h, no pátio da Escola Estadual Moacir de Mattos, Bairro Esplanada. O evento terá renda de ingressos e captação de doações revertidas para a Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac).

De acordo com Kelen Miranda, que é personal trainer e está atuando na campanha, a Academia já tem realizado alguns eventos, com o objetivo de contribuir com Amac. “Já arrecadamos algumas coisas e demos continuidade, para participar não só os alunos da Corpo e Mente, comunidade do Esplanada, mas toda as pessoas de Caratinga é só procurar um dos nossos estabelecimentos, na unidade I na Avenida Catarina Cimini ou na unidade II na Rua Manoel Gonçalves de Castro, doar um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível. Já para o Festival de Balé, será cobrado o valor simbólico de R$ 5, que vamos comprar os outros alimentos para montar as cestas que serão doadas para as famílias carentes de Caratinga”, explica.

O ESPETÁCULO

Crislaine Oliveira, professora de balé, está ensaiando 17 meninas para as apresentações do Festival, trabalho que tem sido feito há dois meses. “Estão ensaiando todos os dias, euforia, estão muito ansiosas, também para ajudar. Quando falamos que é para ajudar o próximo, aí que elas se empolgam mesmo, porque criança é amor puro. Foi tudo muito preparado com amor, carinho, para ajudar e mostrar o que temos de bom através da dança”.

A professora detalha que a noite será inspirada no espetáculo Cinderela, com todas as músicas do filme e coreografias criadas por ela. “Elas ensaiaram juntas, acredito que serão seis apresentações. Se envolvem muito umas com as outras, ao final teremos uma dança de todas juntas, inclusive as menorzinhas, que são um show. Elas começaram o balé em agosto, então, foi um avanço muito grande, preparar apresentação em menos de seis meses”.

AMAC

Grasielle Oliveira Ernesto, vice-presidente da Amac, fez questão de agradecer a iniciativa da Academia e frisou a importância destas campanhas. “Para a instituição é de suma importância essa colaboração que a comunidade tem tido conosco. Tudo que temos é graças à comunidade de Caratinga, que nos apoia tanto e ajuda. Somos muito gratos à Academia Corpo e Mente por estar desempenhando esse papel tão importante em nos ajudar”.

Além disso, a Amac conta com outro ponto de doações, uma tenda localizada na Casa do Papai Noel, no antigo Fórum, para arrecadação de brinquedos para as crianças, produtos de limpeza e alimentos para a instituição. “No dia 21 de dezembro teremos uma programação iniciando às 9h, com pula pula, piscina de bolinha, pipoca, algodão doce, brincadeira para as crianças e ao meio dia o Papai Noel vai chegar na quadra da Amac, dando os presentes para a criançada. Toda a comunidade é convidada a participar”.

No Festival de Balé também será possível doar brinquedos ou 1 kg de alimento não perecível para a instituição.