GINGA QUE TRANSFORMA

Projeto de capoeira social completa 15 anos em Caratinga

CARATINGA- O projeto social “Lutando pela Vida”, promovido pela Escola Abadá Capoeira, completa 15 anos de atuação em Caratinga e vai celebrar essa trajetória com um Festival de Troca de Graduações nos dias 20 e 21 de junho. O evento contará com o apoio da Secretaria de Esportes e será um marco para relembrar a história de transformação social construída através da capoeira.

Criado em 2010, o projeto teve início no Bairro Aparecida, em parceria com a Igreja Metodista. Desde então, tornou-se referência no município por oferecer atividades que unem esporte, cultura e inclusão social, com foco na formação de crianças, jovens e adultos por meio da prática da capoeira.

Ao longo desses 15 anos, o “Lutando pela Vida” formou atletas comprometidos, muitos deles hoje competidores em campeonatos regionais, estaduais e nacionais. A equipe é composta por alunos de diferentes idades e graduações, o que permite que participem de diversas categorias em competições por todo o país.

Entre as principais conquistas estão o 3º lugar na categoria dos Jogos Mineiros, em Itaúna (2022), 3° lugar no IX Jogos da Capital Mineira, em Belo Horizonte; 1º lugar nos Jogos da Capital Mineira, em Belo Horizonte (2024); 3º lugar nos Jogos do Interior do Rio, em Guapimirim (2024); 3º lugar nos Jogos da Capital, em São Paulo (2025); 3º lugar nos Jogos de Verão, em Saquarema (2025); 3º lugar nos Jogos do Interior de Minas, novamente em Itaúna (2025) e 1º lugar nos Jogos da Zona da Mata, em Ubá (2025); todos na categoria.

As vitórias refletem o esforço e a dedicação de uma equipe comprometida com o esporte e com os valores que a capoeira representa. Fazem parte do time os atletas Maumau (Elias), Aranha (Rangel), Charmosa (Débora), Amarelo (Davi), Guerreira (Jéssica), Lobinho (Deleon), Cearazinho (Iago), Buazinho (Kevin), Lero Lero (Gleidson), Guaxinim (David), Gabi (Gabrielle), Saturno (Edivânio), Batata (Robert), Morena (Ana Beatriz), Bicho Pau (José Vitor) e Melodia (Marcela). Cada um com seu apelido tradicional na capoeira, carregando histórias de superação e crescimento.

O Festival de Troca de Graduações será um momento de celebração, mas também de reconhecimento ao trabalho contínuo que o projeto realiza, promovendo cidadania, disciplina e pertencimento. Mais do que um evento esportivo, será uma grande homenagem à cultura da capoeira e ao impacto social que ela tem gerado em Caratinga ao longo desses 15 anos.