Evento acontece a partir das 14h deste sábado (18) no Instituto Hélio Amaral

CARATINGA – Originária dos povos escravizados como resposta a violência a qual eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. A modalidade foi difundida por todo país. A Capoeira é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira e compreende elementos como arte-marcial, esporte, cultura popular, dança e música. E a Capoeira é o foco do Festival Cantos e Encantos, que acontece partir das 14h deste sábado (18), no Instituto Hélio Amaral, em Caratinga. O evento é organizado pelo Mestre Fábio e são esperados, aproximadamente, 150 capoeiristas, além de seus familiares.

Um dos predicados da Capoeira é a construção relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. “Neste evento, além de propagar a capoeira, serão batizados adultos e crianças no mundo capoeira”, disse Taylini Martins, que é capoeirista e também participa da organização do festival.

Para os ‘leigos’, existe a dúvida se Capoeira seria uma dança ou uma luta. Taylini Martins dá um jeito de sanar essa dúvida. “Capoeira é uma dança, um movimento social. Uma luta, uma cultura, capoeira é um estilo de vida”, pontua.

Outro questionamento recorrente é a respeito da diferença da Capoeira de Angola para a Regional. Mais uma vez, Taylini Martins sana as dúvidas. “Capoeira de Angola é mais lenta, jogada no chão onde é contando todo uma história de capoeira. Já a Regional é uma capoeira mais de malícia, com um ritmo musical e movimentos mais secos e rápidos”.

“A ginga é o coração da capoeira”, disse o carioca Mestre Camisa, que é um dos grandes divulgadores da modalidade pelo mundo. A capoeirista tem sua análise sobre essa frase. “A ginga faz a capoeira funcionar, ela que faz da energia, o axé”, finaliza Taylini Martins.