Festival Arteiros traz entretenimento cultural gratuito para a população

CARATINGA – Vai acontecer mais uma edição do Festival Cultural Arteiros de Caratinga, de 28 a 31 de maio próximos, com shows e apresentações artísticas de música, dança, teatro, cinema, literatura e artes plásticas para a população de Caratinga, em vários espaços da cidade.

A abertura será no dia 28, com exposição na Casa Ziraldo de Cultura seguida de caminhada até o Casarão das Artes, onde teremos apresentações artísticas da Escola Aplauso e Casa Viva Meraki, e roda de conversa. O Casarão dará início, também, às comemorações dos 13 anos daquele espaço cultural.

No dia 29, à tarde, acontece o Festival Literário, com uma roda de autores debatendo e autografando seus trabalhos, no Espaço Cultural Funec. Haverá também uma mostra dedicada à obra do escritor Maxs Portes. À noite, haverá Cinema na Praça Cesário Alvim, promovida pelo projeto Cinema na Comunidade, com exibição de filmes e, entre eles, o documentário sobre o movimento Caratinga Afro. Haverá também uma apresentação teatral de Renato Gomes, o ‘Palhaço Mixirica’.

E nos dias 30 e 31, acontece o Festival Pop Rock, com shows de 10 bandas no Instituto Hélio Amaral. Ali também acontece, no sábado à tarde, o Encontro de Jogos de Tabuleiro, reunindo jogadores de toda a região.

O Festival Arteiros é realizado por um grupo de artistas caratinguenses, encabeçados por Camilo Lucas – comemorando os 50 anos da revista Jararaca Alegre – e Nathan Vieira, com apoio do Casarão das Artes, Espaço Cultural Funec, Escola Aplauso, Instituto Q-Arte, Casa Viva Meraki, Divina Jogada e QI Interativa, e viabilizado através da Lei Rouanet, com patrocínio da DPC e apoio cultural de várias empresas da cidade.

É importante ressaltar também o apoio e envolvimento de todos os artistas participantes, citados na programação, sem o qual não seria possível realizar este evento.

Confira a programação em anexo e participe!