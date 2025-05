Festival Arteiros movimenta cena cultural de Caratinga no fim de maio

CARATINGA – Caratinga se prepara para viver dias intensos de arte, cultura e celebração com o Festival Cultural “Arteiros de Caratinga”, que acontecerá entre os dias 28 e 31 de maio. Promovido pelo coletivo cultural Arteiros, o evento ocupará diversos espaços culturais da cidade com uma programação inteiramente gratuita e voltada para toda a família. A proposta é reunir mais de 100 artistas locais em atividades que vão da música à literatura, passando pelo teatro, artes plásticas e cinema.

A realização do festival conta com os incentivos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da DPC e apoio de diversas entidades e empresas locais. À frente da produção estão Camilo Lucas e Nathan Vieira, com o suporte de Ana Paula Faustino, Juliana Anselmo, Vinícius Faria, dos professores Eugênio Maria Gomes e Américo Galvão Neto, além da artista Bia Mussi.

PROGRAMAÇÃO

A programação é diversa e contempla vários espaços da cidade, como o Coreto Ronaldinho Calazans, Casa Ziraldo de Cultura, Casarão das Artes, Espaço Cultural Funec e Instituto Hélio Amaral. Confira os destaques de cada dia:

Quarta-feira – 28 de maio

Casa Ziraldo de Cultura

16h – Abertura da exposição de artes plásticas

19h – Caminhada dos Artistas até o Casarão das Artes

Casarão das Artes

19h30 – Abertura oficial do Festival Arteiros

Roda de conversa

Escola Aplauso

Intervenções artísticas

Quinta-feira – 29 de maio

Espaço Cultural Funec

16h – Festival Literário

Mesa redonda com autores

Sessão de autógrafos

Distribuição de obras

Coreto Ronaldinho Calazans

19h – Cinema na Comunidade

Exibição de filmes

Experiência com óculos de realidade virtual

Peça teatral “Imitose”, com Renato Gomes (Mixirica)

Sexta-feira – 30 de maio

Casarão das Artes

14h – Oficinas Artísticas

Instituto Hélio Amaral

19h – Festival Pop-Rock com apresentações de:

Lívia Junqueira

Jararaca Band

Mamonas Assassinas Cover

Uncles Band

Intervenções de teatro e dança

Sábado – 31 de maio

Instituto Hélio Amaral

A partir das 15h – Chá da Gentileza

Instituto Q-ARTE Caratinga Afro

Intervenções de teatro e dança

Encontro de jogos de tabuleiro “Divina Jogada”

Festival de Rock com:

Zé Woodstock Acústico

Atari

Seattles

Madame Lanes (Guns N’ Roses Cover)

The Bitoustones