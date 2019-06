Festas juninas animam escolas em Ubaporanga

UBAPORANGA – Este mês é marcado por uma das mais tradicionais festividades brasileiras, a festa junina. Além das comidas típicas e da quadrilha, os festejos se apresentam como importante instrumento pedagógico. As escolas da rede municipal em Ubaporanga já iniciaram as comemorações. No último final de semana, duas instituições de ensino celebraram o período, movimentando a comunidade escolar.

No último sábado (8), alunos e toda a equipe da escola municipal Dr. Almério de Rezende fizeram uma festa onde pais e familiares dos alunos lotaram o espaço escolar para prestigiar.

No domingo (9) foi a vez da turma do pré-escolar Circo Encantado, que também festejou a data com muita alegria, diversão e entusiasmo.

A secretária Municipal de Educação, Virginia Helena, esteve prestigiando as comemorações e parabenizou a organização. “Registramos os nossos cumprimentos a todas as diretoras, coordenadoras, professores, servidores e alunos envolvidos. É muito bom vermos e participarmos destas comemorações, vivenciamos junto de todos, estes festejos, que nos fazem acreditar que é possível sim, realizar. Basta ter determinação e vontade”, afirmou a secretária.

Destacando também que o sucesso das festividades se dá pelo empenho e envolvimento de todos, o corpo funcional das escolas, alunos, pais e comunidade que sempre contribuem em todas as propostas da escolas.