Festas juninas agitam calendário das escolas em Ubaporanga

UBAPORANGA– O mês de junho começou com os tradicionais “Arraiás” nas escolas da rede municipal de ensino em Ubaporanga.

No último sábado (1) foi celebrada a “Festança” na escola municipal Libana Maria de Jesus, no Córrego Rio Preto. O CEIM (Centro Educacional Infantil Municipal) Jorge Siqueira de Rezende, na sede do município, também promoveu sua festa com a participação dos alunos, professores, funcionários, além de familiares e amigos dos alunos.

Quem também esteve acompanhando tudo de perto foi a secretária de Educação Virgínia Helena de Rezende Oliveira Silva. “É uma tradição nossa celebrar as festas juninas. Estou orgulhosa e feliz em ver a dedicação dos nossos alunos e o comprometimento de todos os funcionários das escolas em fazer festas tão lindas e organizadas. Estão todos de parabéns”, disse a secretária.

A coordenadora do CEIM Jorge Siqueira de Rezende, Ana Maria Rodrigues, ressaltou o seu encantamento com a festa. “Ficou linda nossa festa, todos juntos conseguimos superar as expectativas. Nossos alunos foram maravilhosos, nossos funcionários não mediram esforços para a realização da festa, e claro, os pais que muito nos ajudaram”.

Já a coordenadora Márcia Baldom Alves, da escola Libana Maria de Jesus, destacou a participação da comunidade que sempre prestigia a festa. “Agradecemos a todos os envolvidos e a comunidade que sempre nos abraça e nos ajuda muito nas realizações das nossas festas. Somos muito gratos a todos da comunidade escolar”, finalizou.