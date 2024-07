Festa tradicional da Jairo Grossi faz uma viagem pelas riquezas culturais do país

CARATINGA – Na Festa Cultural, todos os anos, cada detalhe é pensado com muito carinho e significado. Tanto o ginásio quanto o estacionamento do Centro de Convenções FUNEC foram decorados de acordo com tudo que foi trabalhado com os estudantes da Escola Professor Jairo Grossi, durante o semestre, relativo ao tema: “Mostra Brasil – Uma viagem pelas riquezas culturais do nosso país”.

No último sábado (13/07), no palco, teve show com alunos e música ao vivo. No salão, as estrelas da Festa Cultural desfilavam com seus figurinos e brilhavam com as coreografias muito bem ensaiadas.

E essa “festança” envolveu desde os pequeninos – do minimaternal, de 02 aninhos – até os alunos do Ensino Médio. Todo o planejamento para a Festa Cultural começou em meados de janeiro/fevereiro (como as escolhas do tema, das danças; e a motivação junto aos alunos). Depois o projeto foi desenvolvido em sala de aula, abordando a cultura do país e a representação das regiões – que fizeram parte do tema deste ano.

“Preparamos uma festa com muito carinho, dedicação, para que todos se surpreendessem. Teve muita dança bonita – de cada região do país. E, de acordo com nosso tema, apresentamos tudo que a gente tem de bom, o que carregamos dos nossos antepassados, do folclore, as lendas, as tradições de cada cantinho do Brasil, relativo à cultura”, explicou a supervisora pedagógica, Angélica Nunes.

Segundo a diretora pedagógica, Eci Fernandes, a festa foi a “culminância de um estudo feito das culturas. A Cultura Brasileira foi representada nesta realização. Então, pais, alunos, todos se envolveram no evento que já é tradicional na escola”.

A aluna de 10 anos, Ana Valentina Vitoriano, estava com um figurino impecável: vestido de festa junina, fitas e até a maquiagem tinha bandeirolas nos olhos. “A gente dançou a música ‘Galera do Chapéu’! Foi tudo muito divertido – desde os ensaios até a apresentação”.

Para os pais, ver os filhos se apresentando é motivo de muito orgulho e emoção. “É difícil até expressar porque é uma mistura muita grande de sentimentos: dá vontade de chorar, de rir, e nós ficamos muito satisfeitos mesmo!”, contou Jatyr Campos e Alves, pai da Maria Alice e da Maria Elisa.