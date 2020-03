Festa termina com presos e feridos em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Cinco pessoas foram presas e uma menor apreendida na madrugada do último domingo (29), em São João do Oriente. Durante a ocorrência, alguns policiais e autores ficaram feridos.

A Polícia Militar recebeu denúncias informando que na rua Oito, no centro, havia um equipamento de som ligado em alto volume e aglomeração de pessoas, ocorrendo perturbação de sossego e infração da medida sanitária preventiva em relação ao Covid-19.

A equipe compareceu ao local e visualizou cerca de 40 pessoas, e ao solicitar ao proprietário que abaixasse o som, conforme registro da ocorrência, os policiais foram surpreendidos por um vaso de planta arremessado contra eles.

Segundo o tenente Christófori, comandante da Companhia com responsabilidade territorial pelo local, foi montada uma operação com apoio das frações vizinhas para que o problema fosse resolvido. “Ao chegarem à residência para iniciarem uma conversa com proprietário da casa e frequentadores, os ânimos se exaltaram e começaram arremessar objetos contra os policiais. Um policial foi atingido com uma pedra na cabeça, a agressão partiu do terraço da casa, e frente a esta injusta agressão aos policiais, foram utilizadas as técnicas de imobilização, bastões de madeira para conter esses interventores. Um deles estava de posse de um facão, onde os militares de forma técnica, sem ter outra saída, tiveram que fazer uso de arma de fogo para conter os agressores”, explicou o oficial da PM.

Ainda de acordo com o tenente Christófori, um dos envolvidos foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo de raspão e outros três sofreram lesões decorrentes da ação policial e foram socorridos ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Militares também ficaram feridos com as agressões e precisaram de atendimento médico.

A ocorrência foi finalizada na delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

As providências de Polícia Militar judiciária foram tomadas pelo Comando do 62º Batalhão, e os militares após serem ouvidos, foram liberados.