Festa em Santo Antônio do Alegre: inaugurado o calçamento da Rua do Bonfim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim promoveu na última sexta-feira (22), a inauguração das obras de calçamento e drenagem pluvial da Rua do Bonfim, localizada no distrito de Santo Antônio do Alegre.

Segundo o presidente da Câmara de Inhapim e principal liderança política do distrito de Santo Antônio do Alegre, vereador José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB), a realização do calçamento e drenagem pluvial da rua do Bonfim em Santo Antônio do Alegre caracteriza-se a realização de um sonho. “Hoje a palavra de ordem é gratidão! Gratidão primeiramente à Deus pela dádiva de nossas vidas e em poder trabalhar para o povo com garra e determinação, com saúde e o vigor necessário. Em segundo lugar, minha gratidão e de toda comunidade de Santo Antônio do Alegre ao prefeito Marcinho e ao nosso vice-prefeito Sandro da Saúde e toda equipe, que muito pelo contrário, ao invés de prometerem essa obra vieram aqui, colocaram a mão na massa e fizeram acontecer, sem falácias, sem demagogia, mas com seriedade, trabalho e muita dedicação”, disse o vereador “Coquinho”.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o ‘Sandro da Saúde” disse que todo o trecho pavimentado e drenado compreende uma área linear de 280 metros, destacando a qualidade do material utilizado no pavimento e o trabalho das equipes de calceteiros investida na obra. “Assim como nas dezenas de calçamentos em blocos sextavados que já entregamos ou que estão em execução no município, a obra da rua do Bonfim traz consigo a mesma qualidade do material utilizado nesta pavimentação e a excelência na execução dos serviços pelas nossas equipes ou servidores das empresas terceirizadas que são supervisionadas pelos engenheiros da Secretaria de Planejamento, uma excelente obra de arte que busca dar melhor mobilidade e qualidade de vida para aqueles que trafegam ou residem aqui na rua do Bonfim em nosso distrito de Santo Antônio do Alegre”, destacou Sandro.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, agradeceu a Deus e a população de Santo Antônio do Alegre por ter-lhe confiado o voto e lembrou do amigo e saudoso ex-vereador e também ex-vice-prefeito do município de Inhapim em seu primeiro mandato, senhor Geraldo Vieira de Freitas (Cabritão) prestando-lhe uma singela homenagem, destacando a sua intercessão pela realização da obra. “Primeiramente é importante rendermos graças à Deus pela oportunidade de realizar mais esta obra em benefício de toda população do nosso querido distrito de Santo Antônio do Alegre, em seguida, quero lembrar do pedido do saudoso amigo Geraldo Vieira de Freitas (Cabritão), que tive o privilégio de tê-lo ao meu lado como vice-prefeito entre os anos de 2017 a 2020, que de maneira muito especial me pediu que realizássemos essa obra. Registro ainda meu agradecimento e gratidão ao amigo e vereador Coquinho, principal liderança política da atualidade e um valoroso ser humano, batalhador pelas causas do povo de Santo Antônio do Alegre, São Silvestre e toda região. Um político incansável, que buscou junto ao nosso governo a realização desta obra e a concretização deste sonho. Me somo ainda as palavras do nosso vice-prefeito Sandro da Saúde, para registrar a qualidade desta obra, um calçamento feito com todo carinho assim como tantos outros que estamos realizando em nosso município, dando mais qualidade de vida para as pessoas, eliminando a poeira e o barro de tempos pretéritos. Finalizo agradecendo também ao nosso deputado estadual Tito Torres, autor da emenda parlamentar que destinou os recursos e propiciaram a realização desta obra, um defensor incansável dos interesses do nosso município na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado. Meus amigos de Santo Antônio do Alegre, posso garantir, vem muita coisa boa por aí! Além da nossa nova Unidade Básica de Saúde que está com suas obras em estágio avançado, espero poder retornar neste querido distrito e poder anunciar novas obras em breve, beneficiando toda nossa população. Que Deus nos abençoe”, finalizou o prefeito.

