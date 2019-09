Evento reuniu milhares pessoas e contou com artistas renomados

INHAPIM – Mais uma edição da tradicional Festa do Inhame aconteceu no último final de semana em Inhapim e mais uma vez foi um grande sucesso. Milhares de pessoas acompanharam as apresentações musicais na sexta-feira (06) e no sábado (07) e ainda muitas famílias se divertiram durante todo o domingo (08).

A abertura oficial foi realizada pelo prefeito Marcinho, que deu as boas-vindas a todos que compareceram ao evento. Em sua fala, o prefeito fez questão de agradecer a cada parceiro que contribuiu para realização de mais uma edição da festa do inhame.

A XXIII edição da Festa do Inhame contou com diversas atrações entre artistas da região bem como artistas de nível nacional. A abertura do evento foi com Júnior Pinheiro Sollo que preparou um espetáculo com todo carinho e começou a aquecer o público para a entrada de Jota Quest. A banda tocou seus maiores sucessos e ainda na sexta-feira houve a apresentação da Banda Deixa Arder colocando todo mundo para dançar forró.

O que já estava bom ficou ainda melhor no sábado com a apresentação da Banda Momento Black, trazendo as principais músicas de pagode do cenário nacional e logo em seguida, a atração mais aguardada da noite: a dupla sertaneja João Neto e Frederico. Com uma bela produção, show pirotécnico e cenário característico, os irmãos cantaram seus sucessos e ainda transportaram o público para o mundo sertanejo, além de animar ainda mais com grandes vários ritmos em um só show e para encerrar a noite o responsável foi o DJ Piu.

No domingo foi realizado o Concurso do Inhame premiando o melhor prato salgado, melhor prato doce e o maior inhame. E ainda foi recheado de atrações para a criançada se encantar e se divertir com a Arca da Alegria e as apresentações dos alunos do BaruiBão. Também foram servidos aos presentes 800 litros de bobó de inhame pelos secretários e pelo prefeito Marcinho e a primeira-dama Érica. Além disso foi feito o sorteio da rifa em prol da menina Kethely que necessita realizar um tratamento na Tailândia.

Assim encerrou-se mais uma edição de grande sucesso da nossa Tradicional Festa do Inhame.

