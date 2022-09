Festa do Inhame começa hoje

INHAPIM – Começa nesta sexta-feira (9) em Inhapim, uma das melhores e mais organizadas festas do Leste Mineiro, a tradicional “Festa do Inhame”, que neste ano de 2022 chega a sua 24ª edição.

Com um repertório musical diferenciado, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, capricharam na programação da “Festa do Inhame”, e nessa sexta-feira sobem ao palco a cantora regional Evellin, e os mega shows de Felipe Araújo e Dilsinho.

Já no sábado (10), agitam a galera inhapinhense e seus convidados os cantores Guilherme Batista, Thiago Brava e Mumuzinho.

E no domingo (11) a festa é toda dedicada para a família, em especial para as crianças, com tardezinha kids, música ao vivo, concurso da maior cabeça de inhame, distribuição gratuita de bobó, bolas e surpresinhas, concurso de pratos típicos doces e salgados a base de inhame e muito mais.