Festa de aniversário para um maluquinho que completa 90 anos

Edra fala de sua amizade com Ziraldo e anuncia eventos que marcarão essa data tão especial

CARATINGA – Nessa segunda-feira (24), Ziraldo Alves Pinto completa 90 anos. A data tão especial exige uma série de comemorações que serão feitas por todo o país, provando a importância de Ziraldo para a cultura do Brasil. E para celebrar esse aniversário, o DIÁRIO conversou com Élcio Danilo Russo Amorim, o Edra.

Edra é amigo de Ziraldo e responsável por organizar eventos o homenageando. Edra nos conta um pouco dessa ligação.

Como e quando descobriu a obra de Ziraldo e como ela te influenciou?

Sempre gostei de ler revistas e jornais. Nesta época, já com o dom para o desenho. As ilustrações e charges logo despertaram-me uma atenção especial. Logo comecei a fazer os meus desenhos mas não mostrava para ninguém e engavetava tudo. Na medida em que eu fui me aprofundando no assunto passei a distinguir melhor a qualidade de um trabalho para o outro. Foi quando, antes mesmo de saber que ele também era de Caratinga, deparei com um desenho do Ziraldo… BROHWMMMM!!!! Foi aquele impacto! Que plasticidade! Pareciam brotar das páginas com uma estrutura arrojada, enquadramento, perspectivas, luz, ângulos. Os balões, as onomatopeias, as letras totalmente de estilo próprio. E nos desenhos das mãos, quanta expressão! Encantei-me e quanto mais eu ia conhecendo sua produção ia logo percebendo que estava entrando num universo de criatividade e diversidade que não teria fim. Conforme não teve mesmo. O cara é de uma expressividade de talento enorme e entre outras áreas que aventurou se arriscar nunca foi mais um e sempre se colocou na prateleira de cima em todas elas, simplesmente em todas! Mudou todo o meu conceito de histórias em quadrinhos quando passei a acompanhar as aventuras da turma do Pererê. Na adolescência deparei-me com o Pasquim, outra grande identificação. Daí por diante, passando por Flicts até chegar ao Menino Maluquinho, fui me acostumando a constantemente ter conhecimento de uma nova produção sua, sempre com sucesso!

Ziraldo é uma de suas influências, mas você é amigo dele. Como é essa relação? Você consegue ser analítico em relação ao trabalho e ele em relação ao seu?

Ao longo da minha vida, o multifacetado artista me inspirou e procurei levar a minha arte com o profissionalismo que eu enxerguei nele. Contudo, não tive nenhuma influência do mestre em termos de estilo ou traço. Desde o primeiro momento percebi que ele era único, distante ano luz de quase todos os outros. Isto pra mim foi muito positivo, não carreguei esta carga comigo. Tracei, literalmente, o meu caminho e conquistei o meu espaço.

Você é responsável por muitas homenagens e parcerias com Ziraldo

A primeira homenagem aconteceu no 1º Salão de Humor de Caratinga, em 1998 dando o nome ao troféu destinado aos premiados do evento. Nos anos seguintes foi instituído com a denominação de Troféu Pererê. No 6º Salão de Humor de Caratinga, em 2004, quando ele conheceu pessoalmente o evento, ficou encantado e passou a fazer todos os cartazes. Fomos parceiros na cartilha “Como são feitas as leis” e ao aceitar o convite de participar na coautoria em dois livros que eu organizei Uma “doze” de Humor Mineiro e Ninguém Segura Caratinga, ele voltou demonstrar entusiasmo e satisfação com o resultado da parceria que perdurou com um grau de total confiança por parte dele para com os meus projetos a ele apresentados.

Quando voltei para Caratinga, com experiência profissional e possuindo uma maior noção do que representava o Ziraldo e o valor de sua obra para imprensa, literatura e educação do nosso país, eu não aceitava o fato de que aqui na nossa cidade não o enxergassem com o mesmo prisma. Nenhuma referência ou homenagem me incomodava muito. Arregacei as mangas e criei a Casa Ziraldo de Cultura.

Em 2018 lancei, pela Melhoramentos, o livro “Ziraldo 85 – Ao Mestre Com Carinho” com páginas, ricamente ilustradas, apresentando a sua vida e obra, intercaladas com caricaturas de 85 grandes cartunistas do Brasil entre os quais, Maurício de Souza. O livro teve repercussão nacional sendo inclusive premiado com o Troféu HQMIX.

E sobre livro em homenagem aos 90 anos de Ziraldo?

Ziraldo comemora os seus 90 anos! Inúmeras cidades Brasil afora se preparam para fazer júbilo desta maravilhosa data. Eu, na condição de conterrâneo, fã, parceiro e amigo não poderia jamais deixar passar esta data sem prestar uma homenagem e demonstrar o meu carinho ao vovô maluquinho, cuja obra atraiu milhões de fãs, encanta leitores de todas as faixas etárias e atravessa o tempo conquistando reverência de várias gerações. O livro, denominado Ziraldo – um gênio de Caratinga, traz as coisas de nossa cidade, fatos e pessoas relacionadas a ele. Numa outra parte a minha ligação com o aniversariante. Para compor a edição do livro convidei vários amigos para ampliar a manifestação de afeto e admiração numa ação coletiva. Foi formado um grupo étnico, de profissionais das mais variadas atividade, que deixaram as suas mensagens e impressões acerca do homenageado. São fãs, admiradores, amigos e conterrâneos do Ziraldo aos quais deixo o meu agradecimento, de coração, pelo grande suporte que me foi dado para a concretização deste projeto.