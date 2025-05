Festa de 177 anos de Caratinga terá transporte gratuito e ação integrada de segurança

CARATINGA- A Prefeitura promoveu uma reunião de alinhamento com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar para definir estratégias de segurança durante as festividades em comemoração aos 177 anos do município, que acontecerão de 19 a 24 de junho. A expectativa é de que o evento atraia um público expressivo, movimentando a economia local e promovendo cultura e lazer para a população.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Odiel de Souza, a festa contará com uma ampla programação, que inclui motocross, ciclismo, cavalgada, fogueira, apresentações culturais e shows todas as noites. “Acreditamos que vai ser um sucesso a festa e convidando toda a população para prestigiar, que a gente está fazendo da melhor forma possível a questão de segurança”, afirmou.

Odiel também destacou medidas para facilitar o acesso da população ao evento e garantir tranquilidade. “Vai ter ônibus de graça para a população e pedimos a todos aqueles que têm carro para deixar o carro em casa, ir de aplicativo e de ônibus para evitar problemas. Queremos que todo mundo saia satisfeito. A festa incrementa o comércio, a economia. Acreditamos que vamos fazer todos os anos”, declarou.

A expectativa da organização é de uma média de 8 mil pessoas por dia, podendo chegar a 20 mil. “Estamos preparados para receber até mais que isso, porque estamos preparando segurança, estacionamento. Estamos fazendo essa reunião aqui com a segurança, exatamente preocupado com o cidadão, para ele ir para a festa e ficar tranquilo”, acrescentou.

Representando a Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Fernando Cézar destacou a importância do planejamento conjunto para garantir a segurança nas vias de acesso e durante o evento. “A gente está aqui planejando essa operação para manter a segurança para os cidadãos. Já foi orientado algumas coisas sobre o transporte gratuito para todo mundo, área de estacionamento. Então nós pedimos que a população acompanhe as informações para estarem cientes de tudo que vai acontecer e nos ajude também, porque a segurança depende da participação da população”, ressaltou.

Major Prata, do 62º Batalhão da Polícia Militar, garantiu que todo o efetivo estará mobilizado para atender à demanda do evento. “Estamos aqui numa reunião da prefeitura e demais órgãos de segurança da cidade. A prefeitura espera um grande público nos dias de evento. Vamos estar mobilizando todo o nosso efetivo para atender a demanda e trazer segurança para a população que vai participar do evento”, afirmou. “Conhecemos o cidadão caratinguense, que é um cidadão ordeiro, então acreditamos que não vai ter problema, mas estaremos prontos para que caso houver alguma demanda, a polícia militar possa intervir”, completou.

O Corpo de Bombeiros também terá presença ativa nas ações preventivas, conforme explicou o tenente Cota, comandante do pelotão de Caratinga. “Compete ao bombeiro trabalhar na segurança das pessoas, principalmente no que tange a segurança contra incêndio e pânico. Então, o bombeiro está participando dessa reunião também, para a gente poder aumentar a segurança do evento, porque a gente sabe, que prevenir é melhor que remediar”, pontuou. Ele reforçou a importância da colaboração da comunidade. “Essa segurança não depende só desse planejamento, não depende só dos órgãos de segurança, mas depende de toda a população. Respeitar as normas, respeitar as regras que vão ser impostas… não fazer uso de bebida alcoólica e dirigir… a gente tem que todo mundo respeitar para a gente poder ter um evento mais seguro e feliz para toda a população de Caratinga e região”, completou.

BOX:

Programação dos 177 anos de Caratinga:

19 de junho (quarta-feira)

• Motocross – A partir das 8h

• Show cultural com bandas da cidade – à noite

20 de junho (quinta-feira) – Noite Cristã

• Shows com André e Felipe, Adriana Arydes

• Abertura dos galpões culturais e da tenda “Riquezas da Nossa Terra”

21 de junho (sexta-feira)

• Shows com Alan & Alex e Relber & Allan – a partir das 21h

22 de junho (sábado)

• Passeio ciclístico – 7h

• Cavalgada – 11h

• Show com Clayton & Romário – a partir das 21h

23 de junho (domingo)

• Show com Bruno & Barretto – a partir das 21h

24 de junho (segunda-feira)

• Exposição de carros antigos – a partir das 8h

• Banda dos Autistas “No Tom da Inclusão” – 15h

• Quadrilha das Escolas – 16h

• Show com Dilsinho – a partir das 21h

• Queima da fogueira – 23h59