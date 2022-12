Com o tema “Nossas Raízes”, Casa Viva Meraki promoverá quatro dias de evento cultural

CARATINGA- A Casa Viva Meraki com apoio da Fundação Casarão das Artes, realizará entre esta quinta-feira (8) e domingo (11), a quarta da edição Festa da Poesia.

A atriz e produtora Bia Mussi, que é fundadora da Casa Viva Meraki, destaca como o projeto foi crescendo. “Já aconteceu antes da pandemia por três vezes no Casarão das Artes e era apenas um sarau, que durava uma hora e meia com apresentações de teatro, dança, música e poesia. Agora, conseguimos patrocínio do Fundo Estadual de Cultura, para realizar a quarta edição com o tema ‘Nossas Raízes’. O objetivo é valorizar a nossa arte de Caratinga, dos nossos artistas daqui e da região. Então, a festa cresceu um pouco, também aplicamos no mês de novembro uma oficina de escrita criativa para 60 alunos de escola pública de Caratinga de forma gratuita, escola Professor Joaquim Nunes (NEEC) Juarez Canuto e Moacyr de Mattos fizeram aula e vão apresentar poesias nesse evento também”.

O evento acontecerá de forma online e presencial. A programação virtual acontecerá por meio de live nas quinta-feira (8) e sexta-feira (9) das 20h às 21h, com transmissão pelo canal da Casa Viva Meraki no Youtube. Música, poesia e boa prosa com convidados especiais. “Tivemos um sarau virtual com gente do Brasil inteiro e que mora em outros lugares também, como Flórida, Alemanha, mas, todos brasileiros. São poetas, pessoas que escrevem a própria poesia, uns são profissionais, outros escrevem no cantinho deles, gostam de escrever e se inscrevam, abrimos inscrições no mês de novembro e elas vão apresentar”, destaca Bia.

Já no sábado (10) e domingo (11), a programação será presencial, no Casarão das Artes. Bia Mussi destaca algumas atrações. “No dia 10 teremos lançamento de um livro de poesia “De dentro para fora”, da psicóloga Rejane Nascimento. Além disso participação de poetas de Minas, que estarão vendendo seus livros e teremos exposição de artes de Alberto Bodan, Júlio Art, Camilinho, Ziraldo, Marilene Godinho, Eugênio Maria Gomes, Edra, dentre outros”.

No domingo, o Casarão estará todo ocupado de poesias, com entrada gratuita. “Teremos feira de artesanato e gastronomia, não cobramos nada deles, tudo que eles venderem, 100% da renda será para eles. Nathan com a banda dele tocando sucesso dos poetas brasileiros, do álbum Raízes; teremos ciranda de roda, uma cena do Hip Hop com batalha de rimas, dança de rua e grafite. Teremos um cantinho para as crianças que eles poderão desenhar e escrever. Na parte de baixo do Casarão, onde tem um piano, teremos instalações de poesia, um cantinho onde a pessoa vai entrar e vai ter um fone de ouvido, ela vai ficar escutando poesia, vai ser um cantinho da Marina Ribeiro, ela estará declamando poesias que ela escreveu, músicas dela”.

E outros espaços também ganharão atividades especiais, como explica. “No cantinho do Millôr a pessoa vai entrar para escrever as próprias poesias e no porão do Casarão vai ter uma instalação artística da atriz Daniela Mara, que vem de Ouro Preto, ela é daqui, de videoinstalação, vai rolar o tempo todo, sem hora marcada. Na varanda do Casarão, perto dos banheiros, vai ter um espaço de troca de livros usados, as pessoas vão levar um livro usado e voltar com outro. Vai ter poesia até no espelho do banheiro, em todos os lugares do Casarão. Teremos também a apresentação e um espetáculo de teatral infantil dos alunos da Casa Viva Meraki”.

Se tratando de acessibilidade, o evento contará com rampa de acesso nas duas entradas e corrimãos; banheiros adaptados para PcD; intérprete de Libras e audiodescrição no evento online e durante a programação presencial de domingo (11), além de visita guiada para pessoas com deficiência visual também no domingo.

Confira a programação completa:

Dias 8 e 9 de dezembro- quinta e sexta-feira, das 20h às 21h

Evento online

Transmissão pelo Youtube da Casa Viva Meraki

Música, poesia e boa prosa com convidados especiais

Evento presencial- 10 de dezembro- sábado, das 19h às 21h

19h- Abertura com exposição de artes visuais

19h30- Lançamento de livros

20h- Apresentação dos alunos da Oficina de Escrita Criativa de escolas públicas de Caratinga

21h- Encerramento

Evento presencial- 11 de dezembro- domingo, das 14h às 21h

14h- Abertura

14h- Feira de artesanato e gastronomia

20h- Música ao vivo, performances artísticas, exposições de artes visuais e espaço de troca de livros

15h- Ciranda de roda

15h30- Cena de Arte Urbana com batalha de rimas, dança de rua e grafite

16h- Espetáculo infantil com alunos do curso livre de teatro do Instituto Casa Viva Meraki com adaptação da peça “Os mendigos e o pato do imperador” de Rodrigo Pauoto com direção de Ingrid Medina

17h- Música ao vivo

18h- Sarau Cultural com apresentações de teatro, dança, música, poesia e apresentação dos alunos da Oficina de Escrita Criativa de escolas públicas de Caratinga

20h- Encerramento