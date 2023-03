Festa da literatura

No dia 25 de fevereiro foi realizado um importante encontro de literatura no Casarão das Artes com a presença de um público apreciador das Letras.

O motivo foi o lançamento do livro “Tributo aos grandes nomes da Literatura Universal”, coletânea contendo homenagem aos grandes escritores mundiais feita por escritores de várias partes do Brasil. Fiz parte falando sobre o escritor Guimarães Rosa e prefaciei a obra.

Houve entrega de diplomas e medalhas a muitas figuras da literatura e das artes. De Caratinga muitos receberam moções e medalhas: Lígia Maria dos Reis Matos, Eugênio Maria Gomes, Professor José Aylton de Mattos, Rejane Nascimento, José Geraldo Batista, Verônica Moreira, Joaninha Fernandes, vereador Johny Claudy, a vereadora Giuliane Quintino, o cartunista EDRA e eu que recebi os diplomas de Embaixadora da Paz, Destaque Cultura e medalha das Letras e Ciências que é uma homenagem a Dom Pedro II.

Verônica Moreira e Sérgio Diniz da Costa organizaram a coletânea e o evento festivo. Parabéns pelo livro que tanto valoriza a literatura. Os participantes souberam escrever sobre o escritor escolhido com critério e talento. Agradável leitura que nos impele a querer conhecer mais sobre os escritores focalizados e nos traz muito prazer o conhecimento que produz.

Estiveram presentes Sérgio Diniz da Costa e o príncipe Dom Alexandre da Silva Camelo Rurikovich que é Guardião e moderador do Supremo Consistório Internacional dos Embaixadores da Paz, chefe da Augustíssima e soberana Casa Real e Imperial dos Godos do Oriente.

Um aplauso especial para Verônica Moreira, escritora e poetisa, que atuou na feitura do livro e no desenrolar do evento. Ela é uma grande proclamadora da literatura e das artes e tem feito um forte trabalho nessas áreas.

Agradeço a deferência, pois fui muito agraciada. Recebo tudo como incentivo ao meu trabalho. Continuarei escrevendo, principalmente no campo infantil, como já faço há 43 anos. Minha grande meta é a formação do hábito de leitura nas crianças, pois gostando de ler na infância, elas serão adultos mais preparados e felizes.

