FESTA DA CULTURA

Programação de aniversário movimentou a cidade. Festival Arteiros, Minas ao Luar e culto ecumênico foram as principais atrações

CARATINGA- Os 171 anos de Caratinga foram marcados por muita festa, com ampla programação voltada para toda a família. Teve música, teatro, cinema, literatura e dança. Numa parceria da Prefeitura de Caratinga com a Revista Jararaca Alegre (Arteiros) e o Serviço Social do Comércio (Minas ao Luar), os caratinguenses e visitantes tiveram várias opções de entretenimento para celebrar o aniversário da cidade.

ARTEIROS

Durante os dias 14 a 24 de junho, o Festival Arteiros trouxe diversas atividades culturais, como shows musicais, apresentações teatrais e de dança, exposições de arte, feiras literárias, exibições cinematográficas, homenagens e oficinas de arte, em vários espaços: Casarão das Artes, Fórum antigo (rebatizado de “Fórum das Artes”), Coreto Ronaldinho Calazans, Praça da Estação, Centro Universitário de Caratinga, Instituto Hélio Amaral, Casa Viva Meraki, Escola de Artes Aplauso e, também, pelas ruas da cidade.

Foi parcialmente financiado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (antiga Lei Rouanet), com patrocínio de DPC Distribuidor Atacadista e Irmão Supermercados, e contou com o apoio cultural de várias instituições, empresas e agentes culturais da cidade, que participaram através de cachês simbólicos ou até mesmo de forma voluntária.

Para o idealizador do projeto, Camilo Lucas, o resultado superou as expectativas da organização e possibilitou reacender a chama da cultura em Caratinga. “Quando preparávamos o Festival Arteiros, alguém sugeriu divulgar como “o maior festival cultural que já se viu em Caratinga”. Eu fui contra, porque achei que seria pretensioso demais, até mesmo arrogante. Mas agora, depois de finalizado, eu acho que dizer isto não seria nada mais que uma constatação da realidade. O Arteiros mobilizou 300 artistas de todas as áreas artísticas; realizou mais de 100 eventos em 11 dias; espalhou os eventos por 10 espaços diferentes da cidade, sendo que em algumas ocasiões eram quatro lugares diferentes com eventos ao mesmo tempo. Buscamos incluir todos os públicos, gostos e todas as faixas etárias. Demos oportunidade para os artistas locais mostrarem seus trabalhos com infraestrutura digna, e tudo aconteceu na mais perfeita ordem: 100 eventos e nenhuma ocorrência policial”.

Camilo ainda ressalta que o sucesso é fruto de um trabalho em equipe e registra seus agradecimentos. “Enfim, tudo foi fruto da formação da melhor equipe de produtores artísticos já montada na cidade, e também graças ao apoio que não nos faltou, desde a prefeitura municipal, imprensa, autoridades, instituições de ensino até os patrocinadores, além da adesão maciça dos artistas. É só gratidão neste momento, e para uma visão geral do que aconteceu, sugiro visitar nossa página no facebook – “ArteirosCaratinga” – lá tem um pouco de quase tudo o que rolou nestes dias. Finalizo com um agradecimento especial ao amigo que me desafiou a fazer este projeto, Jean Lacerda, ele está na base disso tudo e merece toda a minha consideração!”.

MINAS AO LUAR E ‘BOLÊROS’

No domingo (23), a Praça da Estação foi palco de mais uma edição do Minas ao Luar, uma realização do Sesc em Minas em parceria com o Sindicomércio de Caratinga, a Inter TV dos Vales e a prefeitura.

A noite contou com apresentação de Marina Ribeiro e ‘Os Incríveis’, sucesso da Jovem Guarda. Marina começou a carreira aos 17 anos tocando em bares de Caratinga. Hoje, aos 26 anos, já se apresentou em várias cidades do estado e tem um álbum gravado em 2014, voltado para o samba, MPB, afoxé, maracatu e outros ritmos brasileiros.

Em cena desde 1965 como Os Incríveis, a banda, que foi um dos grandes destaques da ‘Jovem Guarda’, na segunda metade da década de 1960, voltou aos estúdios em 2018 para mais um disco de músicas autorais, A paz é possível. O anterior havia sido lançado em 1981. Netinho (bateria, percussão e voz) é o único integrante que participou de todas as formações do grupo. Atualmente ele é acompanhado por Sandro Haick (guitarra, violão e voz), Leandro Weingaertner (baixo e voz), Rubinho Ribeiro (voz e guitarra), Wilson Teixeira (saxofones e flauta) e Bruno Cardozo (teclados).

Na mesma noite, se apresentou a banda Bolêros, com o pagode que atraiu diversas pessoas à Praça. Para finalizar, dois DJs agitaram o último dia de festa.

24 DE JUNHO

Na data de aniversário da cidade, a programação teve início com o tradicional hasteamento de bandeiras, na Praça Cesário Alvim. O prefeito Dr. Welington comentou sobre as festividades de aniversário e fez um balanço positivo dos eventos. “Tivemos 10 dias de comemorações de eventos que aconteceram em todos os cantos da nossa cidade. Tínhamos certeza absoluta que seria coroado de êxito e graças a Deus foi. Tivemos eventos que agradaram bastante a todos nós caratinguenses”.

Em seguida, a programação foi retomada na Praça da Estação, com apresentações artísticas e momento ecumênico, com pastor Jander Magalhães e show de Dunga e Eros Biondini. Também foi realizado ato de oração pelas autoridades que governam o município.

Fotos: Prefeitura e Arteiros