Feriado da Inconfidência terá megaoperação da PMMG e PRF nas rodovias mineiras

Ações serão desencadeadas com foco na prevenção da criminalidade e acidentes de trânsito

DA REDAÇÃO – Os 36 mil quilômetros de rodovias que cortam o estado de Minas Gerais têm o policiamento reforçado a partir desta quinta-feira (20) até o próximo domingo (23) em virtude do aumento no fluxo de veículos por causa do feriado. A ação faz parte da Operação Inconfidência 2023 que está sendo realizada de forma conjunta pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As instituições contam com a Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e outros órgãos.

As operações são desencadeadas com foco na prevenção à criminalidade (tráfico de drogas, armas, foragidos da justiça, veículos roubados) e prevenção aos acidentes de trânsito. Haverá presença policial em locais estratégicos e abordagens sistemáticas, além da utilização de etilômetro, radares, cães e drones.

De acordo com o comandante do CPRV, coronel Fábio Almeida, as três maiores causas de acidentes nas estradas estão diretamente ligadas à falta de atenção do condutor, principalmente ao usar o celular durante o deslocamento do veículo, desrespeito às normas de trânsito, como o excesso velocidade e a ultrapassagem local proibido, e o uso bebida alcoólica. “A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal estarão em mais de cem pontos específicos, já estudados dentro de série histórica em relação aos acidentes, e serão implacáveis na fiscalização e na prisão de condutores embriagados”, disse.

Segundo o chefe da Comunicação Social da PRF-MG, inspetor Aristides Júnior, condutas inadequadas dos motoristas, como a não utilização do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças e a falta de uso do capacete também serão alvos da fiscalização. “O somatório dos esforços e ações estratégicas das instituições visa garantir segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias”, afirmou.

Dicas

As instituições recomendam a revisão dos veículos antes da viagem e a consulta prévia sobre a situação das rodovias para o planejamento do trajeto. Para acessar o mapa de pontos de interdição nas rodovias clique aqui. Por meio da página, o motorista vai saber informações sobre queda de barreiras, afundamento de pista, problemas em pontes entre outros.