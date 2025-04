Feriadão altera funcionamento de serviços

Com a chegada dos feriados nacionais da Paixão de Cristo (18 de abril) e Tiradentes (21 de abril), além do ponto facultativo decretado em algumas instituições, diversos serviços em Caratinga terão mudanças no funcionamento ao longo do feriadão prolongado. Confira o que abre e o que fecha na cidade:

COMÉRCIO

Não funciona nos feriados de Paixão de Cristo e Tiradentes. Já no sábado (19), as lojas abrem normalmente.

BANCOS

As agências bancárias não terão atendimentos presenciais nesta sexta-feira (18) e na segunda (21). O PIX pode ser feito normalmente, e funciona 24 horas todos os dias e feriados.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), boletos e contas de consumo (energia, telefone, água, entre outros) que vencerem nos dias sem compensação poderão ser pagos sem acréscimos no próximo dia útil – 22 de abril – em locais onde não há feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo. A população também tem a opção de antecipar o pagamento.

PREFEITURA E CÂMARA

Foi decretado ponto facultativo na Câmara Municipal e na Prefeitura de Caratinga na quinta-feira (17). O expediente voltará na terça-feira (22), tendo em vista o feriado do dia 18 de abril (Sexta-feira Santa / Paixão de Cristo) e 21 de abril (Tiradentes). Os serviços essenciais na área de saúde e limpeza pública serão mantidos.

UAI

A Unidades de Atendimento Integrado (UAI) de Caratinga, coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) não funcionou ontem em razão do ponto facultativo e permanecerá fechada nos dias 18 e 21 de abril, feriados nacionais.

SUPERMERCADOS

Os supermercados de Caratinga não abrirão nesta sexta-feira (18), conforme orientação do Sindicato dos Comerciários, já que não há Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que autorize o funcionamento no feriado.

Já no sábado (19) e no domingo de Páscoa (20), o funcionamento será normal.

Na segunda-feira (21), a maioria dos supermercados permanecerá fechada por ausência de acordo coletivo com o sindicato, exceto o Supermercado Soares, que formalizou a documentação necessária e funcionará normalmente.